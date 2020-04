Demens og corona

Familier, der er ramt af demenssygdomme, er ekstra udfordrede af coronakrisen

Restriktioner, der medfører besøgsforbud og aflyste støttetilbud, og demensramtes særlig sårbarhed over for coronavirus sætter mange familier i en særlig svær situation for tiden. Derfor har Alzheimerforeningen besluttet at tilbyde gratis rådgivning til alle udsatte familier.

Mennesker med demens er en særligt udsat gruppe i forhold til cornonasmitte. Ud over at de fleste mennesker med demens er oppe i alderen, og derfor har forøget risiko for at dø, hvis de rammes af corona-virusset, så kan demenssygdommen også betyde, at man ikke tager sig de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte ... man glemmer muligvis at vaske hænder eller husker sandsynligvis ikke at holde sig for munden ved hoste eller at holde afstand fra andre, der kan være syge. Derudover er man måske også mindre opmærksom på egne symptomer og vil nok heller ikke i samme grad være i stand til at fortælle, hvis man har hovedpine, feber eller et andre symptomer.

Alt dette lægger et stort pres på ikke alene de pårørende, men også på sundhedspersonalet, der i forvejen er temmelig udfordrede, oplyser Alzheimerforeningen.

Hvad angår hjemmeboende med demens, er hverdagen for mange blevet sværere og mere usikker, fordi alle dagsaktiviteter og muligheder for aflastning og afløsning er blevet sat på standby. Og for dem på plejehjem og sygehuse betyder besøgsforbuddet, at pårørende er nødt til at holde sig væk.

»Det giver anledning til en masse frustrationer blandt de familier, der i forvejen er hårdt ramte af demens. Og selvom de fleste godt kan se, at det ikke kan være anderledes lige nu, så er det stadig en meget svær situation at tackle. Vi opfordrer derfor til at tage kontakt og søge hjælp og støtte,« siger Else Hansen, der er chefrådgiver i Alzheimerforeningen. Har man brug for hjælp, kan man alle hverdage imellem kl. 9.00–15.00 gratis og anonymt ringe til foreningens hjælpelinje – »Demenslinien« – på tlf. 58 50 58 50.

På alzheimer.dk gives flere informationer og råd om, hvordan man kan håndtere hverdagen og situationen med corona og pårørende med demens.