Demokratidag for 9. årgang

Hvert år afholdes der demokratidag for kommunens 9.-klasser. Igen i år handlede det om at give de unge indflydelse og lyst til at deltage i deres lokalsamfund.

I løbet af dagen blev der arbejdet med to formål. Det ene var at skabe gode rammer for et ungdomsråd. Det andet var at finde på et attraktivt arrangement for unge.

Igennem forskellige workshopper skulle eleverne således generere idéer til et arrangement for unge og tage stilling til, hvordan unge i byen kunne organisere sig i et ungdomsråd, der kunne forvalte unges interesser.

Hvert år på demokratidagen møder eleverne lokalpolitikere og løser cases om lokalpolitiske sager og beslutninger. Men når beslutningerne skal træffes, har de unge ikke stemmeret.