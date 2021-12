Den nye konstituering – hvad kommer den til at betyde

I sidste uge faldt konstitueringen af den ny kommunalbestyrelse på plads. Dragør Nyt har kigget på konstitueringsaftalen mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre og talt med parterne bag om, hvad de især lægger vægt på.

Af Birgit Buddegård

I sidste uge blev der som nævnt i nærværende avis indgået en konstitueringsaftale mellem Konservative, Socialdemokratiet og Venstre.

Ny borgmester efter nytår bliver Kenneth Gøtterup, C, mens Nicolaj Bertel Riber, A, bliver første viceborgmester og nuværende borgmester Helle Barth, V, indtager posten som anden viceborgmester.

De tre parter har udtrykt glæde over konstitueringen og fremhæver den gode dialog, hvor alle tre partier har fået sat vigtige aftryk i aftalen.

Samtidig understreges det, at man lægger stor vægt på at invitere liste T og Sydamagerlisten med i de politiske drøftelser.

Mere ro og borgernær velfærd

Dragørs kommende borgmester, Kenneth Gøtterup, siger til Dragør Nyt, at han håber, borgerne vil opleve, at der kommer mere ro på den kommunale drift.

»Vi har sat et stærkt fokus på, at den borgernære service og kvalitet skal i centrum, og vi skal væk fra, at politikerne sætter store udviklingsprojekter i gang,« lyder det fra Kenneth Gøtterup, der minder om, at kommunen er til for, at borgerne får en god service og høj faglig kvalitet.

Borgernær velfærd handler for Konservative om mødet mellem borger og kommune, hvor kommunen skal have fokus på at hjælpe borgerne.

Der ligger store opgaver på ældreområdet, konstaterer Kenneth Gøtterup og fortæller videre, at der skal udarbejdes et nyt grundlag for det gode liv på Omsorgscenteret Enggården, ligesom der skal ses nærmere på hjemmeplejen, hvor ønsket er, at der er færrest muligt skift af personale, der kommer i folks hjem.

Økonomien

Kenneth Gøtterup er glad for den opstramning af økonomien, der er en del af konstitueringsaftalen. Kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning er øget til 50 mio. kr. hen over valgperioden.

Som udgangspunkt vil der ikke blive givet tillægsbevillinger – er der ekstra udgifter, skal de findes inden for rammen, siger Kenneth Gøtterup, der tilføjer, at det stiller store krav til alle partier om at have mådehold.

Kystsikring

Omkring kystsikring er ønsket, at interessenterne – digelav og grundejerforeninger – inddrages tættere i planlægning og udformning.

De har alle udtrykt bekymringer og foreslået ændringer, fortæller Kenneth Gøtterup. Derfor skal de nuværende forslag belyses, og der skal være en tættere dialog og planlægning, lyder det fra Kenneth Gøtterup.

UNESCO-projektet

Kenneth Gøtterup konstaterer, at et flertal i konstitueringsgruppen ikke ønsker at gennemføre UNESCO-projektet, og projektet derfor vil blive stoppet.

Processen med at udarbejde en turismestrategi vil blive gennemført. Det skal være en strategi, der kan holde i flere år, og som borgere, de erhvervsdrivende i byen og politikerne kan se sig selv i, og som har et fokus på, at vi både skal tage godt imod besøgende, men også fastholde fokus på, at hverdagen for borgerne bliver god, lyder det til slut fra Kenneth Gøtterup.

Øget fokus på klima

Helle Barth, der også bliver ny formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget (det hidtidige By-, Erhvervs- og Planudvalg), siger til Dragør Nyt, at et Venstre-aftryk især vil kunne ses på det øgede fokus på klima.

»Jeg gik blandt andet til valg på, at der skal etableres et lokalt klimanetværk med kommunens virksomheder, og det er en del af konstitueringsaftalen,« lyder det fra Helle Barth.

Helle Barth fremhæver også, at Venstre før valget tilkendegav muligheden for, at Enggården skal have en bestyrelse – mulighederne for dette vil nu som en del af konstitueringsaftalen blive undersøgt.

Endelig glæder Helle Barth sig over, at det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen er skrevet ind i aftalen for at sikre og fastholde Dragørs gode udvikling.

Helle Barth ser frem til et godt og tæt samarbejde med Socialdemokratiet og Konservative, men også med liste T og Sydamagerlisten.

»Selvom det er de landspolitiske partier, som er i konstituering sammen, så forventer jeg, at fokus på det lokale og nære ikke ændres,« siger Helle Barth, der tilføjer, at anlægsplan og budgettet for 2022 i høj grad kommer til at være styrende for det nye år.

Velfærd og klima

Nicolaj Bertel Riber konstaterer, at Socialdemokratiet er glade for at være med i en politisk aftale, der sætter fokus på både velfærd og klima. Begge er dagsordener, som Socialdemokratiet gik til valg på.

»Det har været vigtigt for Socialdemokratiet, at vi fremover tager et langt større ansvar for den grønne omstilling,« siger Nicolaj Bertel Riber, der også fremhæver betydningen af, at den gratis psykologordning for unge fortsætter. Desuden har Socialdemokratiet et stærkt fokus på et reelt løft af ældreområdet.

Nicolaj Bertel Riber bliver fra det nye år formand for Social-, Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Også Skole-, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget får en socialdemokrat for bordenden, nemlig Lisbeth Dam Larsen.

Nicolaj Bertel Riber giver over for Dragør Nyt udtryk for glæde over, at Socialdemokratiet kan fortsætte i spidsen for kommunens to velfærdsudvalg. Det, mener han, vil give de bedste muligheder for fortsat at sætte dagsordenen på disse områder, som han betegner som socialdemokratiske kerneområder.

Tiltræder til nytår

Den ny kommunalbestyrelse, som vælgerne har sammensat med deres stemme ved kommunalvalget, tiltræder 1. januar 2022.

Faktaboksen her på siden viser i stikordsform det væsentligste indhold i konstitueringsaftalen.

Se www.dragoer.dk for yderligere information.

