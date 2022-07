Albert Crilles Svendsen arbejdede da også for en sammenlægning med Dragør – selv om de to små kommuner var præget af hver sig politiske farve. Hvad der kunne forene det konservative Store Magleby og det socialdemokratiske Dragør var imidlertid »truslen« om det, som, man mente, var værre: En sammenlægning med Tårnby Kommune. Så det blev Albert Crilles Svendsens projekt at forene de to forskellige kulturer – og ved sammenlægningen i 1974 var det af samme grund naturligt, at han fortsatte på borgmesterposten i den sammenlagte kommune i nogle år, frem til 1978.

Selv om Albert Crilles Svendsen gik ind i arbejdet for at udvikle sin kommune, holdt han dog fast i sine egne rødder. Og da Store Magleby fejrede sit 450-års-jubilæum i 1971, udtalte han, at hvis man ikke passede på historien og minderne om byens særlige egenart, ville der ikke blive holdt et 500-års-jubilæum.

I de forløbne 50 år har mange dog stadig været med til at passe på lokalhistorien. Bevidstheden, om at Store Maglebys historie er helt enestående, lever i bedste velgående. Det vidner både jubilæumsfejringen i byen for nyligt og den flotte særudstilling på Amagermuseet om. Så det gik ikke, som Albert Crilles Svendsen frygtede – heldigvis.