Foredrag om den yderste forpost

Generalforsamling og fotoforedrag på Wiedergården

Tirsdag den 29. marts fra afholder Dragør Lokalhistoriske Forening i Wiedergårdens festsal generalforsamling med efterfølgende fotoforedrag ved Dines Bogø og Reneé Schwaner.

Arrangementet begynder kl. 19 med generalforsamlingen, der kun er for medlemmer af foreningen.

Herefter, kl. 19.30, åbnes dørene for offentligheden – fotoforedraget begynder. Her er alle velkomne.

Foredrag

Dines Bogø fortæller med fotos om fortiden i Dragør.

I 1937 byggede to kendte, lokale damer, der var fotografer, et mindre hus på Ryvej – tæt op ad lufthavnen. Men hvorfor forlod de huset allerede efter to år?

Damerne havde tidligere, i 1933–34, fået opført en stor villa lige syd for Dragør gamle bydel. Og også det hus måtte de forlade efter kun få år!

Dines Bogø vil fortælle mere om byens fotografer og deres problemer. Samtidig kan man høre historier om naboerne på Ryvej, et hønseri – og ved siden af det, et større gartneri, som Luftwaffe beslaglagde og ombyggede til en svinefarm. Der vil også være lidt om lufthavnen og udviklingen fra 1923.

Reneé Schwaner følger op med historier om dengang, der på Ryvej var zoologisk have med tigre, bjørne, pingviner og ikke mindst store slanger, som en meget letpåklædt Anniqa optrådte med i både ind- og udland. Senere var der hundekennel på matriklen – men samtidig boede der også mange forskellige eksistenser på ejendommen.