»Der er noget i luften«

Julen synges ind i Dragør Kirke

Onsdag den 9. december kl. 19.30 synger Dragør Kirkes kor julen ind, og der læses fra de tekster, som man kender fra julen. Der er lagt op til en stemningsfuld aften, som kan tjene som trædesten ind til juleglæden. Efter korsang og oplæsning af juleteksterne vil kirketjenerne stå for en lille kop to go-gløgg og et alkoholfrit alternativ, så kirken dufter af andet og mere end håndsprit.

Da der til dette arrangement ikke vil være fællessang i kirken, må der efter de i skrivende stund (30. november) gældende restriktioner være 114 personer til stede.

Gratis adgang, men tilmelding nødvendig.