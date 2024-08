Der mangler 62 børn i kommunens børnehaver

Der er væsentligt færre børn mellem 3 og 5 år, end man har budgetteret med

Af Henrik Askø Stark



En orientering til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget viser, at de kommunale børnehaver har langt færre børn, end de er normeret til.

Kommunen har budgetteret med 379 pladser i børnehaverne, men ud fra en optælling i maj måned kan man konstatere, at kun 317 børn er blevet indmeldt.

Begrundelsen for det store fejlskøn er ikke helt klar, men årsagen kan føres tilbage til de befolkningsprognoser og kapacitetsanalyser, som blev politisk behandlet tilbage i april 2019.

Da pengene inden for børnehaveområdet følger det enkelte barn, er det ikke en økonomisk katastrofe lige nu, at der er fysisk plads i institutionerne til flere børn.

For antallet af pædagoger og medhjælpere bliver løbende reguleret i takt med det reelle børnetal. Men på den lange bane kan det blive et problem at skulle betale for nogle bygninger, som kommunen måske i praksis kunne klare sig uden.

Sansehuset fredet

Bilag til mødet tyder på, at politikerne også ville se, om børnene er forsvundet over i de private børnehaver i kommunen, men det er ikke tilfældet. Det sidste år har antallet af børn her ligget nogenlunde stabilt.

Dragør Nyt har tidligere spurgt politikerne om, hvordan de forholder sig til befolkningsprognoserne, der tyder på et faldende børnetal. Her var der enighed på tværs af byrådet om, at der ikke skulle ændres på antallet af institutioner.

Medarbejderne i Børnehaven Sansehuset har tidligere udtrykt bekymring for, om de stod til at få nok børn, da det er den eneste rene børnehave, der ikke er en del af en integreret institution i kommunen.

Børnehaven er normeret til 68 børn, så det kunne være et bud på, hvordan det vil være logisk at handle politisk. Men i rundspørgen fredede politikerne børnehaven.

Kapaciteten for de øvrige dagtilbud passer ret godt til den praktiske virkelighed p.t. I vuggestuerne er der budgetteret med 198 pladser, og der er indmeldt 203 børn, altså fem børn over budgettet. For dagplejen er der ingen afvigelse med 16 pladser og 16 indmeldte børn.