Der skal i Dragør fortsat smøres madpakke til børnehavebørnene. Arkivfoto.

Der skal stadig smøres madpakker til børnehavebørn

Ingen forældre har valgt at lade kommunen sørge for ­frokosten i kommunens børnehaver

Af Rasmus Mark Pedersen



For mange forældre begynder dagen i et stille køkken, før hjemmet rigtig er stået op. Madkasserne åbnes, og ingredienserne vælges omhyggeligt – en skive agurk her, et stykke ost der. Andre har været forudseende og ordnet det aftenen før. Og så er der dem, der når det i de sidste sekunder inden afgang mod institutionen.

Nogle dage sprudler madpakkerne af kreativitet, mens det andre dage har været en dødkedelig pine at skulle sørge for en nærende frokost til guldklumperne.

Det tyder på, at der er flest forældre i kommunen, der godt kan lide morgenritualet.

Valg for to år

Forældrebestyrelserne i daginstitutionerne har foretaget deres valg om kommunalt frokostmåltid eller ej for 2025 og 2026. Og det er blevet et fortsat nej tak til mad udefra.

Valgene er foretaget, fordi kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år skal give forældrene mulighed for at vælge frokostmåltidet til eller fra.

I Dragør Kommune træffer forældrebestyrelserne valget i første halvår af de lige år – med virkning for de kommende to kalenderår.

For den kommende periode har alle forældrebestyrelser i daginstitutionerne valgt frokostmåltidet til vuggestuegrupperne til. Og omvendt har alle forældrebestyrelser fravalgt frokostmåltiderne til børnehavegrupperne.

Det betyder, at mens de yngste børn i vuggestuerne får et fælles frokostmåltid, må forældrene til børnehavebørnene fortsat sørge for at smøre madpakker hver dag.

Intet udbud i år

Tidligere har kommunalbestyrelsen haft beslutning om, at mad i vuggestuerne skulle laves lokalt, mens eventuel mad i børnehaverne vil skulle leveres udefra af vinderen af et udbud.

Administrationen har gjort politikerne opmærksom på, at forældrebestyrelserne i Børnehuset Harevænget og Børnehuset Sølyst har udtrykt utilfredshed over, at der inden valget af frokostordning ikke blev fremlagt et konkret frokosttilbud fra en ekstern leverandør. Og den usikkerhed om udgifter og kvalitet, det medførte, kan givetvis have medvirket til beslutningen om fravalg af den kommunale frokostordning.

Der har i år ikke været afholdt en udbudsproces forud for valget af frokostordning, hvilket har været tilfældet ved tidligere valg.

Denne procedure vil man ifølge administrationen fortsætte, da man mener, at det sikrer, at frokostordningen vil imødekomme forældrenes konkrete behov og ønsker. Og da udbyderen samtidig også bliver gjort bekendt med hvor mange daginstitutioner, der skal have frokostordning, kan prisen sættes derefter.