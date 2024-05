Derfor har søbadet fået nyt billetsystem

Af Rasmus Mark Pedersen



Dragør Søbad åbnede onsdag den 1. maj og markerede starten på en ny sæson, som varer frem til den 31. august.

En af de væsentlige ændringer i år er indførelsen af et nyt billetsystem med unummerede gummibånd, der har erstattet de tidligere sæsonkort.

Den nye ordning vakte opmærksomhed blandt de mange fremmødte, der traditionelt mødte op tidligt for at sikre sig et sæsonkort med et lavt nummer. Ændringen medførte både skuffelse og undren blandt gæsterne, som nu skal vænne sig til det nye system.

Lazo Milojevic, der er leder af Idrætshallerne i Dragør Kommune, fortæller i en nyhed fra Dragør Kommune om god stemning trods ændringerne.

»Der er gode relationer til søbadets gæster, og alle virker glade for den nye struktur. Det nye billetsystem tilbyder også en oplevelse af tryghed for både personalet og gæsterne,« fortæller han.

Han fremhæver, at formålet med det nye billetsystem er at have bedre styr på pengene.

»Vi har ønsket at modernisere billetsystemet og få mere styr på adgang og indtægter. Med de nye gummibånd – som mange kender fra svømmehallen – er alle informationer korrekt registreret, og risikoen for misbrug er minimeret,« forklarer han.

Lazo Milojevic anerkender dog, at det kan kræve tid at vænne sig til nye traditioner.

»Forud for sæsonstart havde vi informeret om det nye billetsystem i Dragør Nyt og på både kommunens hjemmeside og Hollænderhallens hjemmeside. Vores indtryk er, at der er taget rigtig godt imod Michael, som er vores nye tovholder på Dragør Søbad, og at langt de fleste har det fint med indførelsen af de orange gummiarmbånd,« siger lederen.

Dragør Søbad har åbent med bemanding alle ugens dage kl. 7–17 frem til og med lørdag den 31. august.