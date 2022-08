Den 9. oktober om eftermiddagen nåede svenskerne frem til Sundbyerne, som af danskerne selv var blevet sat i brand for derved at forhindre fjenden i at bruge bebyggelsen som base. En dansk krigsfange hos svenskerne, major Vandervec, var bragt med som vejviser.

I ly af brandrøgen kunne Karl X Gustav selv komme på nært hold af voldene. Bare 100 meter væk kunne han ved selvsyn vurdere deres beskaffenhed.

I røgen lykkedes det major Vandervec at undslippe svenskerne og komme hen til Amagerport. Her var situationen lidt absurd. Portvagten havde en stående ordre om, at ingen måtte lukkes ind – så majoren måtte vente uden for i mere end to timer. Han blev først lukket ind, da Kong Frederik III selv kom til porten og gav en godkendelse.

Der blev straks efter afholdt et krigsråd på Københavns Slot. Da flere af deltagerne kunne garantere for majorens sindelag, blev det besluttet at foretage et udfald.

Tidlig morgen den 10. oktober kom udfaldet, med Frederik III i spidsen.

Hovedstyrken var Den Kongelige Livgarde, som deltog i sit andet slag. Garden var dannet få måneder forinden. De 600 mand var under ledelse af Johan Ahlenfeldt. Hertil var der 250 ryttere under ledelse af Gyldenløve – en halvbror til Frederik III. Der var også et ukendt antal dragoner, 100 fodfolk med fire små feltkanoner og dertil et par hundrede frivillige borgere.

Der blev rykker kraftigt frem, og mindre, svenske styrker blev nedkæmpet på vejen mod Dragør.

Ved Hollænderbyen (Store Magleby) indhentede man den svenske hovedstyrke, som da bestod af 300 ryttere og 200 fodfolk – herunder hele den svenske hærledelse med Karl X Gustav, rigs-admiral -Wrangel og Prinsen af Sulzbach, som var halvbror til Karl X Gustav.

Slaget fandt sted lige øst for Store Magleby og blev ret blodrigt for svenskerne. De mistede mere end 100 ryttere og halvdelen af fodfolket, inden de overlevende flygtede mod Dragør med mindre træfninger undervejs. De danske styrker tabte cirka 30 personer.

Ved stranden ud for Strandgade lykkedes det næsten for løjtnant Mikkel Skov at tage Karl X Gustav til fange. Han fik fat i kongens kappe for at trække ham af hesten, men kongen blev reddet i sidste øjeblik og kunne kaste sig ud i vandet og undslippe. Var Karl X Gustav blevet taget fange på stranden ved Dragør var hele danmarkshistorie blevet fuldstændigt ændret.

Så tæt på historien var vi i Dragør – og vi kører i dag bare forbi slagmarken dagligt uden at tænke over det – men mon ikke stedet fortjener en grundig detektorundersøgelse?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti