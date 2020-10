Digital indsamling

Der kommer ikke indsamlere fra Dansk Flygtningehjælp rundt til landets husstande søndag den 8. november.

Dansk Flygtningehjælp har i lighed med andre organisationer vurderet, at smitterisikoen vil være for stor for både indsamlere og for dem, de besøger. Foreningen gennemfører dog fortsat en landsindsamling. Men for at undgå smitten med covid-19 har man valgt at foretage årets indsamling rent digitalt. I Dragør vil det således være muligt at støtte indsamlingen igennem indbetaling til betalingssystemet MobilePay via nummeret 515712.