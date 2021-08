Digitale workshopper

Dragør Erhverv afholder fem digitale workshopper på Dragør Strandhotel i perioden fra den 1. september til den 13. oktober.

Samfundet er langt om længe ved at vende tilbage til mere normale omstændigheder efter endnu en hård nedlukning grundet corona-pandemien. Det betyder således også, at man atter kan mødes til arrangementer i Dragør Erhverv.

De digitale medier bliver en fortsat vigtigere kommunikationsplatform for mange erhvervsdrivende. I den forbindelse tilbyder Dragør Erhverv sine medlemmer et forløb med en erfaren kapacitet indenfor feltet, René Hjetting, der bl.a. har skrevet bogen »Opbyg dit publikum« om målgrupper på sociale medier. Han kommer til at stå i spidsen for disse workshops, som henvender sig til den spæde begynder – tanken er, at alle kan være med, og Rene Hjetting sørger for, at man bliver klædt ordentligt på til fremtidige opgaver.

Der er kun 20 pladser – og ved tilmelding er man automatisk med alle fem onsdage.

Deltagergebyr – tilmelding nødvendig efter først til mølle-princippet – se mere herom i annonce andetsteds i denne udgave af Dragør Nyt.