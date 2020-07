Dimission på en ny måde

I år måtte de dimitterende på Tårnby Gymnasium (TG) undvære fællessangene De Smukke Unge Mennesker samt Danmark, nu blunder den lyse nat, lærerkor og så meget andet. 3. g-musikklassens optræden måtte også undværes, men heldigvis havde de optrådt ved studenterpicnicen torsdag eftermiddag.

Adam Seubas sang Den Sidste Dag, som var med for tredje år i træk, blev dog spillet sammen med de indsendte billeder og videoer, som var blevet redigeret sammen i en fart. Dimissionerne blev afholdt klassevis i henholdsvis Multihallen, Festsalen og Drengesalen.

Rektor Mikkel Harder Sørensen i gang med en af sine 12 dimissionstaler. Foto: Kathrina Aggebo.

Hver dimittend måtte medbringe to familiemedlemmer, og dermed blev det en hyggelig seance, hvor en vicerektor og to uddannelsesledere dirigerede slagets gang, og hvor klassens teamlærer holdt en personlig tale.

Rektor Mikkel Harder Sørensen var dog dagens travleste mand. Han måtte løbe mellem de tre lokationer og holde ikke mindre end 12 udgaver af den samme dimissionstale.

For livet

I talen pointerede Mikkel Harder Sørensen ud over den særlige dimissionsramme på grund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronavirus:

»Husk: I læser for livet – ikke for skolen.« Sådan har I hørt mig sige mange gange, når vi havde »TG læser«. Og at det virkelig er for livet, I har læst – og ikke for skolen. Det bliver særligt tydeligt nu, hvor I forlader TG ... I dimitterer i dag fra TG, som de seje lock-down-studenter 2020, og I vil aldrig blive glemt. I har oplevet en del af verdenshistorien på egen krop.«

Efter overrækkelse af eksamensbeviser – uden de sædvanlige håndtryk – kom 3. A ud til en flot udsmykket bus, som skulle bringe dem rundt til deres familier. Der var fyldt op med sprit af flere slags i vognen – og flere forældre bedyrede, at de ville være klar med masser af vand, når bussen nåede frem hos dem.

Herefter kørte bussen ud i sommervarmen med flere elever løbende bag sig – den stoppede dog ved vandtårnet og samlede »motionisterne« op.