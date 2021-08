Nyt fra Dragør Sejlklub:

Dragestævne

Dragør Sejlklub afholdt sidste weekend internationalt sejlstævne

Onsdag aften den 28. juli lå 27 drager repræsenterende Australien, Østrig, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Japan, Nederlandene, Portugal, Rusland, Schweiz, Sverige og Tyrkiet i vandet ved Nordre Mole øst for Dragør Sejlklubs klubhus.

Torsdag morgen var alle besætninger klar og topmotiverede til at komme på vandet og dyste, men desværre var vinden for kraftig til, at der kunne afvikles sejladser på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde – og fredag morgen var situationen desværre den samme, men sidst på eftermiddagen aftog vinden en smule, og baneledere og officials kunne tage en tur på vandet for at sige god for forholdene. Da det var sket, drog dragerne ud på vandet, og man fik afviklet stævnets første sejlads med start ved 18-tiden.

Både lørdag og søndag blæste der frisk vind over vandet syd for Peberholm, men heldigvis var det ikke mere, end der kunne kapsejles. Lørdag blev der gennemført tre sejladser, og søndag blev det til yderligere to sejladser.

Søndag eftermiddag kunne der efter seks sejladser foretages præmieoverrækkelse på terrassen ved Dragør Sejlklub.

Vinderen af stævnet blev den russiske båd »Rocknrolla« med Dmitry Samokhin, Andrey Kirilyuk og Kasper Harsberg. Den tyrkiske båd »Provezza Dragon« med Andy Beadsworth, Simon Fry og Arda Baykal blev toer, og på 3.-pladsen kom endnu en russisk båd, nemlig »Annapurna« med Anatoly Loginov, Vadim Statsenko og Alexander Shalagin.

Umiddelbart inden og efter præmieoverrækkelsen var der på travlhed havnepladsen. Bådene skulle løftes op af vandet og pakkes på trailere, så de enten kunne køres hjem eller fortsætte mod det næste store kapsejlads for drager. Det førstkommende finder sted i den svenske by Marstrand i næste uge, nærmere bestemt fra onsdag den 12. til torsdag den 20. august.