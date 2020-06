Dragør Bio har åbnet for publikum

Torsdag i sidste uge kunne Dragør Bio igen slå dørene op for publikum efter en lang coronanedlukning. Det blev markeret med premiere på filmen Little Women

Af Birgit Buddegård

Formand for Dragør Biografforening Bente Schmidt Nielsen fortæller glad om genåbningen af biografen, da Dragør Nyt fanger hende på telefonen. »Dragør Bio har en central plads i bybilledet, så det var ærgerligt, den skulle stå tom,« lyder det fra hende.

De gamle plakater fra før coronanedlukningen er nu udskiftet, og de nye forholdsregler for en sikker biograftur er på plads.

Til premieren i torsdags, den 4. juni, var der 25 gæster i biografen, og fredag var der 27 – og det er et pænt besøg, siger Bente Schmidt Nielsen, der tilføjer, at de gerne havde åbnet med en stor fest, men det jo ikke var muligt på grund af myndighedernes retningslinjer.

Den nyindkøbte scanner er med til at mindske smittefaren. Foto: TorbenStender.

Biografen må i alt tage 53 gæster ind, og man har en ekstra frivillig på vagt, der står udenfor og sørger for, at kun to biografgængere går ind ad gangen – og at de spritter af inden.

Der er sat afstandsmærker op, og de afspærringsstolper med røde bånd, der bruges ved festlige anledninger, er nu sat op for at sikre afstand.

Publikum skal gå direkte ind i salen, for foyeren er ikke stor nok til at holde afstand.

Det anbefales, at man køber billetter hjemmefra, og der er indkøbt en scanner, så ingen skal røre billetten, hvad enten den er printet ud eller ligger på en mobiltelefon.

Nye retningslinjer

Stolene i salen er nummererede, så man kan holde afstand. Har man købt for eksempel fire billetter samlet, må de fire sidde sammen, men der vil være en tom plads på hver side. Derimod må der gerne sidde nogen på alle rækker, for her er der en meter imellem. Men føler man sig utryk ved, at der sidder nogen bagved, er man naturligvis velkommen til at bytte plads, når først alle gæster er lukket ind, siger Bente Schmidt Nielsen.

Der serveres ikke popcorn eller kaffe, for her ville for mange hænder komme til at trykke på de samme knapper, konstaterer Bente Schmidt Nielsen.

Åbent som normalt

Dragør Bio vil have åbent som normalt, blot er lørdagssommerlukningen iværksat et par uger før normalt for at værne om de frivillige og komme ind i rutinen.

Der er ikke så mange film på markedet i øjeblikket, fortæller Bente Schmidt Nielsen, men de tre Biografklub Danmark-film, der er tilbage i sæsonen, vil få premiere i Dragør Bio også. Derimod er der ingen babybio og ej heller seniorbio i denne tid, men fra førstkommende søndag vil der igen blive vist børnefilm kl. 14.

Holdt gang i systemet

Under coronakrisen har biografen ikke ligget helt tom hen, for systemet skal køre med et vist antal dages mellemrum for ikke at gå i stå, fortæller Bente Schmidt Nielsen.

De frivillige har også sørget for almindeligt vedligehold og i det hele taget holdt biografen i orden, så den nu igen kan tage imod sine gæster.