Dragør Bio lukker

»Lukningen har været en virkelig svær beslutning, for vi oprettede jo netop biografforeningen for at sikre, at Dragør har en egen, lokal biograf. Det er måske naivt, men det er vigtigt for os og for kommende generationer. Derfor vil vi gå langt for at skabe et sted, hvor hele byen kan nyde film og andre kulturelle tilbud,« fortæller Mette Jansen.

Medlemmerne af biografforeningen er ikke selv i tvivl om, at det har betydet meget for Dragør at have sin egen biograf – og at det også stadig gør det.

»Vi mener stadig, at en biograf er vigtig for byen – for byens ældre, der ikke kan tage en længere rejse ind til byen, og for byens yngste, der selv cykler til biografen og mødes med deres venner. Det gør de til vores almindelige børnefilmsforestillinger, men i høj grad også til børnefilmklub og til Med skolen i biografen-forestillinger. Og såmænd også for alle andre, der kan lide at se de nyeste film i biografens mørke,« siger Mette Jansen.

Med henblik på fortsat at have en biograf i Dragør arbejdede bestyrelsen for Drag-ør Biografforening sammen med en række andre lokale foreninger gennem to år på at skabe et kulturhus på havnen – et kulturhus stort nok til også at rumme en ny biograf.

Tanken var, at kulturhuset kunne bygges på den grund, hvor der tidligere blev drevet bådeværft. Efter politiske beslutninger om anvendelsen af grunden i foråret er dette ikke længere aktuelt.

Uvis fremtid

Biografforeningen fortæller, at de nuværende ejere af biografen er kede af beslutningen om at lukke Dragør Bio. Hvad der fremover skal ske med biografbygningen på Jan Timanns Plads, står således indtil videre hen i det uvisse.