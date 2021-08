Dragør Borgerforening

Da temaet til Dragør Borgerforenings mandagsmøde på mandag den 16. august, kl. 19, er det kommende valg til Ældrerådet, kommer formand for Ældrerådet Leif Ingersholm og fortæller om rådet, dets funktioner og hvilke muligheder, man har for at få indflydelse på, hvordan ældreråd og kommunalbestyrelse skal fungere sammen.

Selve valget til Ældrerådet bliver afviklet samtidig med kommunalvalget til november.

Forudgående tilmelding ønskes inden torsdag den 12. ds.