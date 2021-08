Dragør Borgerforening

Mandag den 23. august kl 19 bydes der på historisk tema, når medlemmer af P/F Maglebylund gæster Dragør Borgerforening.

Dragør Borgerforening var sidste sommer på en spændende havevandring i P/F Maglebylund – og som tak for den hyggelige aften fik borgerforeningen lyst til at invitere medlemmer af parcelforeningen til mandagsmøde for at høre om foreningen.

Til arrangementet får borgerforening hjælp af blandt andet Dines Bogø og Ole Larsen, som vil vise gamle fotos, og Hanne Kirkeberg og Claus Ehlers, som vil stå for at guide deltagerne igennem den historiske del af borgerforeningen, som blev dannet i 1906, og krydrer den med sjove episoder og historier om de mange farverige personer igennem tiderne.

Herefter vil Annette Scheutz, foreningens nuværende fuglemajestæt, fortælle om nutiden og fremtiden.

Der bydes på lidt at drikke samt lidt småt at nippe på dertil.

Forudgående tilmelding påkrævet.