Dragør Borgerforening

Mandag den 30. august kl. 19 tager Dragør Borgerforening på det traditionelle borgmesterbesøg på Dragør Rådhus.

Helle Barth tager imod deltagerne udenfor ved rådhusets hovedindgang, hvorfra turen går op i byrådssalen, hvor hun, ganske uformelt, vil fortælle om kommunen lige nu.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og deltagerne vil blive budt på en lille forfriskning under besøget.

Obs! Det er vigtigt at møde frem til tiden, da døren til rådhuset låses, når arrangementets deltagere, kl. ca. 19.15, er kommet inden for.

Tilmelding påkrævet.