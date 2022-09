Dragør Borgerforening

På Dragør Borgerforenings mandagsmøde den 12. setember får foreningen besøg af dr.theol. Viggo Mortensen, der her i et foredrag vil belyse, hvorfor, han mener, at folk skal nedfælde deres erindringer.

Viggo Mortensen har i sin tid som professor været virksom inden for akademisk teologi. Efter han som pensionist flyttede til Drag-ør, har han blandt andet brugt tiden under coronanedlukningen på at rydde op og skrive nogle erindringsglimt. Igennem dette arbejde har han erfaret, at det slet ikke er så let at skrive sine erindringer, som han tænkte, det ville være. Man kan nemlig pludselig opleve være bundet af alt lige fra forfængelighed og nag til dårlig samvittighed. Kan man huske ... og husker man rigtigt?