Forfatter, foredragsholder og Qigong-instruktør Monika L. Petersen gæster Dragør Borgerforening mandag den 26. september kl. 18.30 med et foredrag om energiens betydning i forhold til helbredet.

Ifølge Monika L. Petersen taler vestens læger om sygdom, hvor man i Østen taler om ubalance.

Hun mener, at den holdbare løsning til at genskabe balance oftest bedst opnås ved, at man selv deltager aktivt i processen.

Monika L. Petersen vil i sit foredrag på borgerforeningens mandagsmøde dele ud af den viden, hun tilegnede sig på sin egen rejse fra livet med kroniske, begrænsende lidelser til en rask og frisk person i fuld vigør, og give instruktion i et par enkle Qigong-øvelser.

