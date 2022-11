Dragør Borgerforening

Næste »mandagsmøde« afholdes på søndag

Dragør Borgerforenings traditionelle mandagsmøde er blevet flyttet til søndag den 6. november kl. 16, hvor den nykårede fuglemajestæt, Tore Neidel, vil komme og fortælle om sig selv, sit liv og sit virke.

Flytningen af mødet er sket for at give borgerforeningens medlemmer mulighed for at deltage i Dragør Kommunes borgermøde om energiplanen, der vil blive afholdt mandag aften i Hollænderhallen.