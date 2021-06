Dragør Borgerforening

På Dragør Borgerforenings medlemsmøde mandag den 28. juni kommer Lennart Løfberg og fortæller om foreningen Naturvogterne Dragør. Mandagsmødet afholdes denne gang under åben himmel på plænen ud for Dragør Badehotel.

Naturvogterne Dragør er et fællesskab, hvor medlemmerne arbejder for at passe bedre på den lokale natur og for samtidig at blive klogere på den.

Lennart Løfberg, der er initiativtager til naturvogterforeningen, vil fortælle om, hvordan han fik idéen til foreningen og om den store succes, den har fået på kort tid. I marts måned stod foreningen for eksempel bag en forårsrengøring af Dragørs natur, hvor over 300 mennesker deltog – og hvor der ved den lejlighed blev fjernet over 1,5 ton affald fra naturen.

Lennart Løfberg vil på mødet også løfte lidt af sløret for foreningens planer fremadrettet.

Efter Lennart Løfbergs oplæg vil deltagerne sammen gå ud og bidrage til at holde Dragør rent. De deles op i små grupper og sendes på gåture af 45 minutters varighed ud for at samle affald. Efter rengøringsturen mødes deltagerne igen for at veje affaldsposerne. Til brug for affaldsindsamlingen må man gerne medbringe en gribetang, hvis man har en – Lennart Løfberg vil medbringe dem, han har mulighed for.

Tilmelding påkrævet.