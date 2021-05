Vi har modtaget:

Dragør – en by for livet

Nye Borgerlige vil være at finde på stemmesedlen til efterårets kommunalvalg i Dragør. Derfor vil vi frem til valget den 16. november arbejde på at fremlægge vores mærkesager.

På en ekstraordinær generalforsamling blev undertegnede, Karsten Brædder, valgt som Nye Borgerliges spidskandidat i Dragør Kommune.

Jeg er 57 år gammel og gift på 33. år med Pia, med hvem jeg har to, voksne sønner.

Jeg er født og opvokset på Lolland, men da jeg mødte Pia fra Dragør, var der ingen anden udvej end at flytte til Dragør.

Jeg er uddannet skibskok i ØK og har brugt kokkeuddannelsen i SAS Danmark, hvor jeg har arbejdet som air host/steward.

I 20 år har jeg arbejdet med affald på forskellige områder. Mit nuværende job er i en kommunal miljøafdeling.

Fritiden bruger jeg sammen med min kone, børn, svigerbørn og to børnebørn. Desuden nyder jeg at bruge tid på vores nyttehave på Rytterager og på jobbet som domsmand i Københavns Byret.

Jeg elsker til fulde mit liv i Dragør. Dragør er essensen af Amager på godt og ondt – mest på godt.

Vi ønsker i Nye Borgerlige Dragør ikke at revolutionære hele Dragør Kommune, hvis vi bliver stemt ind og får en plads i byrådet. Skulle det lykkes os at komme ind med et eller to mandater, så bliver det med helt klare udmeldinger og meninger.

Nye Borgerlige Dragør har følgende punkter på dagsordenen:

Vi ønsker ikke Dragør, som en del af UNESCO

Vi ønsker at se på muligheder for flere seniorboliger

Erhvervslivet i Dragør skal fremmes

Der skal udarbejdes en (ny) plan for Dragør Havn, så vi alle kan være havnen bekendt

Dragør Havn skal rangeres, som en del af bymidten

Der skal arbejdes med muligheden for en privat skole samt andre institutioner f.eks. et hospice

Der skal arbejdes på et øget og anderledes samarbejde imellem vores skoler

Der skal være langt mere fokus på Dragør Kommunes økonomiske styring og budgetopfølgning

Unge og seniorer i Dragør er et gode for Dragør, og de skal derfor tilgodeses og lyttes til

Vores foreningsliv og frivillige skal fortsat have gode vilkår

Dragør skal ikke bruge unødige midler på flygtninge og indvandrere, men opfylde det lovgivningen pålægger os

Vi skal passe bedre på den detailhandel, som stadig eksisterer i Dragør, men som på nogen områder har trange kår.

Nye Borgerlige Dragør ønsker selvfølgelig at samarbejde om alt, hvad der indgår i det kommunale arbejde, hvortil vi vil bidrage konstruktivt, og vi er parate til at påtage os det ansvar.

Mindre kommune – mere menneske.

Med venlig hilsen

Karsten Brædder

Spidskandidat for Nye Borgerlige Dragør

nbdragoer@hotmail.com