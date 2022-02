Vi har modtaget:

Dragør Havn

Kære medborgere i Dragør

Jeg er sejler – æresmedlem af Dragør Sejlklub.

Jeg har som sejler sejlet Danmark rundt gennem flere end 50 år. Jeg har besøgt næsten alle havne i Danmark fra Gedser til Skagen. Jeg kender dem ud og ind. Jeg har også været i havne i Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig, Italien. Grækenland, England, Skotland, Irland, Singapore, Siam, New Zealand samt i Australien. I Singapore har Mærsk en terminal så stor, at verdens største skibe kan manøvrere i havnen.

Og hvad tror I, de alle har til fælles? Havnene har alle det til fælles, at de er fyldt med vand! Så meget vand, at man kan sejle rundt i det!

Såre banalt

Hvorfor tror I, at jeg skriver til jer om noget så banalt?

Det er fordi, Dragør Kommune som den eneste i hele verden vil fylde sin havn op med jord og lave en parkeringsplads til mellem 300 og 400 biler midt i havnen.

Siden juni 2020 har den tidligere kommunalbestyrelse i Dragør samarbejdet med et ingeniørfirma i Randers om ombygning af Dragør Havn.

Den 15. april sidste år godkendte denne kommunalbestyrelse et projektforslag til 30 mio. kr. eksklusive moms. De 10 mio. kr. har man i kommunekassen – de 20 mio. kr. har man været ude at låne.

Vor forvaltning er blevet bedt om at arbejde videre med sagen. At indhente nødvendige godkendelser fra Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen.

Uanvendelige spunsvægge

Det mest kostbare i dette projekt er nedramning af spunsvægge for at holde på al den opkastede jord samt nedramning af en spunsvæg langs dækmolen for at forhindre sandvandring gennem dækmolen.

En sådan spunsvæg er lavet af dobbelte stålprofiler, og de er totalt uanvendelige i en lystbådehavn, fordi de er umulige at fendre af imod.

Det kan lade sig gøre, hvis man medbringer en 2,5 meter lang planke, man kan hænge uden på fenderne. Men hvem sejler rundt med sådan et bræt?

En spunsvæg hører hjemme i en industrihavn – ikke i en lystbådehavn!

Jeg er ikke i tvivl om, at kommunalbestyrelsen har henvendt sig til ingeniørfirmaet i den bedste mening, men projektforslaget er udarbejdet efter ønsker opstillet af byrådsmedlemmer, som ikke har forstand på havnebyggeri. De er ikke sejlere. De er bilister!

Med venlig hilsen

Ole Storgaard