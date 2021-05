Sandvandring

Ingeniørfirmaet har foretaget en undersøgelse af dækmolen og er kommet til det resultat, at molen er utæt, og at der sker en sandvandring gennem molen til havnen. Hvilket nødvendiggør nedramning af en spunsvæg for at sikre havnen. Det er illustreret ved et snit, der viser den eksisterende dækmole. Vanddybden uden for molen og vanddybden inden for molen. De to vanddybder er ens – måske lidt mindre på ydersiden.

Forleden dag, da jeg var ude at gå en tur på sandtangen, var vanddybden syd for sandtangen cirka 0–0,5 meter. Vanddybden på dækmolens yderside var 3–4 meter!

Enten skal jeg ikke tro mine egne øjne, eller også baserer ingeniørfirmaet en millionudgift på et fejlskøn.

Sandvandringen gennem dækmolen går fra havnesiden til ydersiden. Det har den gjort de seneste 20 år, jeg har observeret forholdene omkring havnen.

For 20 år siden nåede sandtangen dækmolen. Der var dog yderst en lille vandpyt med en vanddybde på 18 cm. Denne pyt har nu gennem de sidste 20 år udvidet sig til en 3 meter bred rende med en vanddybde på 0–0,5 meter. Alt det løse sand er selvfølgelig vandret gennem dækmolen fra havnesiden til ydersiden, hvor det er blevet ført videre af strømmen.

Ødelæggelse af det særegne miljø

Jeg vil foreslå Dragør Kommune at betale, hvad de skylder A1 Consult A/S for derefter at afbryde ethvert samarbejde med så underlødigt et firma.