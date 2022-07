Dragør Havnegalleri

De kommende to uger – frem til søndag den 14. august – udstiller Susanne Almquist og Mette Hansgaard intuitive og eksperimenterende akvareller på Dragør Havnegalleri, Strandlinien 17.

Mette Hansgaard føler sig til udførelsen af sine akvareller inspireret af livet og naturen, hvor især skoven og dens træer er en stor energikilde til inspiration til hendes fantasifulde fortællinger. Det er blevet til en fortælling fra naturen, som træder igennem med skovens fortællerunivers. Og går man helt tæt på Mette Hansgaards akvareller med livets træ, vil man inde i stammerne kunne gå på opdagelse.

På Mette Hansgaards opdagelsesrejse i universet af træer har hun netop besøgt Sequoia-skoven i USA, hvor nogle af verdens største og ældste træer vokser, og ultimo august måned drager hun til Grønland for at deltage i et miljø- og skovprojekt, der skal forene kunsten og naturen. Mange af hendes bjergmotiver bliver ofte fortolket som grønlandske – og nu skal naturen opleves under egne fødder og sanses til nye inspirationer til kunstprojekter.

Susanne Almquist arbejder med eksperimenterende akvareller. For hende er det at se pigmenterne flyde sammen, lave kanter og udblomstringer stort. Det er dér magien opstår – at se, hvad akvarellen kan, som ingen anden teknik – det er dér, hun finder akvarelteknikken allerbedst.

I akvarelteknikken balancerer man imellem kontrol og mangel på samme. Det er dette, Susanne Almquist finder, gør akvarel så spændende at male. Hun arbejder hurtigt og vådt i vådt, gerne med brug af diverse hjælpemidler såsom sprayflaske, plastikkort, tandbørste og palet – uden at tilføre akvarellen ret mange små detaljer. Hun henter mest inspiration fra naturen, men har også deltaget på forskellige kurser og rejser. I 2020 blev hun repræsentant for Danmark i Nordisk Akvarelselskab.

Fernisering

Der afholdes fernisering på onsdag, den 3. august, kl. 16–19, hvor der bydes på et lille glas og en snak om kunsten.

Galleriet har i udstilingsperioden åbent onsdag–torsdag kl. 13–17 samt fredag–søndag kl. 11–16.