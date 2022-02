Dragør i nyt fælleskommunalt selskab

Ved udgangen af marts måned i år indstiller Zealand Care, der varetager Dragør Kommunes hjælpemiddeldepot, driften. Virksomhedens hollandske ejere har valgt at forlade det danske marked, og Dragør Kommune skal derfor finde en ny løsning.

I november sidste år bemyndigede kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget at afgive et forhåndstilsagn om sammen med seks andre kommuner at træde ind i Fælles Hjælpemiddelsdepot I/S – et såkaldt fælleskommunalt §60-selskab.

Kommunalbestyrelsen skal derfor på et ekstraordinært møde i dag, onsdag den 23. februar, beslutte, om Dragør skal indtræde i samarbejdet med Faxe, Greve, Halsnæs, Ringsted, Lejre og Solrød Kommuner – og i givet fald samtidig udpege et bestyrelsesmedlem og suppleant til virksomheden.

Forvaltningen anbefaler dog, at indtræden i selskabet er betinget af, at kommunalbestyrelserne i de seks samarbejdskommuner godkender deres kommuners indtræden i Fælles Hjælpemiddelsdepot I/S.

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Bertil Riber (A) er glad for løsningen.

»Jeg glæder mig over, at vi med oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fundet en fælles løsning sammen med andre kommuner,« siger formanden og tilføjer: »På den korte bane sikrer vi den helt basale forsyningssikkerhed for borgerne, og på den lange bane vil det også komme os alle til gode, at vi er flere sammen om at varetage denne ydelse, så vi fortsat kan levere de bedste hjælpemidler til borgerne, hurtigst muligt.«

Økonomi

I forbindelse med budgetforslaget for 2022 konkluderede kommunens administration, at det ikke ville være rentabelt for Dragør Kommune at etablere eget hjælpemiddeldepot.

Muligheden for at lave et strategisk samarbejde med henholdsvis Tårnby Kommune samt en anden hovedstadskommune er siden blevet undersøgt. Fordelen ved sådan et samarbejde med en nabokommune ville være en placering af hjælpemidlerne tæt på borgerne samt en reduceret køretid.

Det har på nuværende tidspunkt imidlertid ikke været muligt at indgå et strategisk samarbejde med hverken Tårnby eller Københavns Kommuner, da begge kommuner blandt andet har pladsudfordringer på sine hjælpemiddeldepoter.

Ejerandelen af Fælles Hjælpemiddelsdepot I/S er opgjort efter befolkningsandel, og Dragør Kommune vil komme til at eje 6,6% af selskabet. Og Dragør Kommunes udgifter vil forblive på niveau med de nuværende.

Ydelserne kommer til at koste knap 1,4 mio. kr. Derudover skal Dragør Kommunes betale cirka 625.000 til etablering og drift af virksomheden i perioden 1. april til 31. december. Beløbet dækker over køb af aktiver (198.000 kr.), rådgiveromkostninger i forbindelse med etableringen af virksomheden (ca. 65.000 kr.) samt et grundbeløb til dækning af faste udgifter (ca. 362.000 kr.)

Næste år betales der – ud over selve ydelsen – kun grundbeløbet for de faste udgifter, der skønnes at blive på 454.000 kr.

Fælles Hjælpemiddelsdepot I/S har forpligtiget sig til at nedbringe driftsomkostningerne fremover.

Omkostningerne skal finansernes indenfor hjælpemiddelområdets budget.

Dragør Kommune skal deponere knap 3 mio. kr. fra kommunekassen, som sikkerhed i forbindelse med indgåelse af lejemål, leasingaftale m.v. Deponeringen frigives løbende over en periode på 25 år.

Dragør Kommune vil være berettiget til en andel af et eventuelt overskud og ligeledes hæfte for et eventuelt underskud svarende til sin ejerandel i selskabet.

Dragør Kommune vil også hæfte for eventuelle udgifter, som måtte blive påført Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvis Dragør Kommune måtte vælge at udtræde heraf på et senere tidspunkt.

Selskabet

Fælles Hjælpemiddelsdepot, der ligger i Greve, vil få overdraget 40 medarbejdere fra Zealand Care – 33 driftsmedarbejdere, seks administrative medarbejdere samt en direktør.

Selskabet skal ledes af en bestyrelse bestående af ni medlemmer. De syv medlemmer udpeges af ejerkommunerne, således at hver ejerkommune har en bestyrelsespost. Og på baggrund af anbefaling fra den eksterne rådgiver er det indarbejdet i vedtægterne, at formanden og næstformanden skal være eksternt udpeget.

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil være ansvarlig for levering, installering og afhentning af genbrugshjælpemidler hos borgerne og skal herudover desinficere, rengøre og reparere hjælpemiderne efter udlån. I særlige tilfælde tilbydes også reparation hjemme hos borgeren.

TM