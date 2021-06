Den forgangne uge bød på lummer sommervarme og tropeagtige nætter.

Frem mod sankthans er temperaturerne faldet, og et for dagens bålarrangementer truende afbrændingsforbud er blevet afblæst, da landet fik en ordentlig skylle både søndag og mandag.

Bålfester

Hos flere af byens restauranter diskes der i aften op med lækre sankthansmenuer – men i skrivende stund er der ikke mange udmeldinger om sankthansbål i byen.

Det skulle dog være ganske vist, at der hos Dragør Bådelaug vil være bål og helstegt pattegris, og at man på Dragør Fort lover at levere midsommervise og Dragørs højeste bål, som kommandant Torben Bødtker kl. 21.56 tænder op for. Forinden vil der blandt andet være livemusik med Shake’N‘Bake, og på fortets tømmerflåde holder GuZen.dk åbent hus fra kl. 17–20.