Vi har modtaget:

Dragør ind i klimakampen

Dragør er klimakommune. Det blev den i 2010 efter forslag fra SF, som dengang sad i kommunalbestyrelsen.

Ordningen er administreret af Danmarks Naturfredningsforening og drejer sig om at nedbringe de kommunale udledninger af CO 2 med 3% hvert år.

Det er blevet gjort år efter år, så vi har nedbragt den kommunale udledning betydeligt. Det er godt.

Men der skal meget mere til, og der er sket en hel del siden 2010.

Klimaplan for Dragør

Der er oprettet et nyt forum kaldet DK2020 som et samarbejde imellem Realdania, Danske Regioner og CONCITO. Det har til opgave at indarbejde målene fra Parisaftalen om, at landene skal være klimaneutrale senest i 2050.

Kommunernes Landsforening (KL) er i gang med at få alle kommuner til at tilslutte sig aftalen. Det går ud på, at kommunerne skal oprette en klimaplan, som skal munde ud i en netto-nuludledning i kommunen senest i 2050 – men gerne før. Kommunerne skal afsætte de fornødne ressourcer til at gennemføre arbejdet med at oprette og implementere klimaplanen.

I øjeblikket har 65 kommuner tilsluttet sig aftalen, og mange har allerede udarbejdet en klimaplan for deres kommune, for eksempel Høje-Taastrup Kommune, som har følgende plan:

Effektivt forbrug af energien

Fossilfri opvarmning senest i 2030

Flere solcelleanlæg i kommunen

Gradvis elektrificering af transporten.

KL sendte sidste år et brev til samtlige borgmestre med opfordringen om i kommunalbestyrelserne at tage en drøftelse om tilslutning.

Dragør tilmeldes DK2020

Vi vil fra SF Dragør foreslå, at Dragør Kommunalbestyrelse tager punktet op på dagsordenen og får Dragør tilmeldt DK2020.

DK2020 har åbnet for ansøgning om at deltage i tredje – og sidste runde. Der er deadline den 26. august.

SF foreslår, at punktet »tilmelding til DK2020« kommer på dagsordenen snarest.

Med venlig hilsen

Kim Grønved Nielsen

Kandidat for SF