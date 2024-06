Dragør Kommune præsenterer digeløsninger

Nyt borgermøde om kystbeskyttelse mandag den 17. juni

Af Thomas Mose



Dragør står over for en betydelig udfordring med at beskytte sine kyststrækninger mod stigende vandstande.

Kongelunden, Sydvestpynten og Søvang er blandt de områder med størst udfordring – og det er det område, hvor man først vil gå i gang med kystsikringen.

Dragør Kommune afholder mandag den 17. juni et borgermøde, hvor forskellige modeller og løsninger for kystbeskyttelse vil blive præsenteret og diskuteret.

Mødet finder sted i Kongelundshallen, Kalvebodvej 253, fra kl. 17–19.30 – med en særlig guidet vandring i landskabet forinden.

Introduktion til digetyper

Inden mødet officielt starter, inviteres deltagerne til at tage med på en guidet vandring, hvor der vil være mulighed se og lære mere om de modeller, der repræsenterer de forskellige digetyper, som kommunen overvejer.

Modellerne vil blive opsat ved strategiske steder i nærheden af Kongelundshallen, ud for TAMU og i skoven.

Vandringen, der begynder fra hallen kl. 16, vil give deltagerne mulighed for at få en konkret fornemmelse af de foreslåede løsninger – deres højde, bredde og udstrækning – og hvordan de kan integreres i det eksisterende landskab.

Efter den guidede tur, kl. 16.45, vender deltagerne tilbage til Kongelundshallen, hvor selve borgermødet begynder kl. 17.

Jesper Horn Larsen, centerchef i Dragør Kommune, og projektleder Lise Holm vil byde velkommen og give en statusopdatering på kommunens arbejde med kystbeskyttelse.

Fremlægning af løsningskataloget

Efter velkomsten kl. 17.20 tager rådgiverteamet fra COWI og Arkitema over med en præsentation af det løsningskatalog, som de har udviklet.

Sanne Lovén, designansvarlig, og Thomas Gierlevsen, projektleder, vil forklare de forskellige muligheder for kystbeskyttelse i området.

Efter præsentationen er der afsat tid til opklarende spørgsmål fra deltagerne.

Dialog og feedback

Fra kl. 18.15 vil der være en mulighed for borgerne til at engagere sig mere direkte med de forskellige eksperter og repræsentanter fra Dragør Kommune. Rundt omkring i Kongelundshallen vil der være opstillet flere faglige »stationer«, hvor deltagerne kan gå i dialog med rådgiverteamet fra COWI og Arkitema samt Dragør Kommune. Borgerne har her mulighed for at komme med feedback på løsningskataloget og diskutere, hvad de finder vigtigt i forhold til kystbeskyttelsen.

Dragør Kommune opfordre deltagerne til at komme med forslag til fremtidige initiativer, der ikke nødvendigvis er relateret til kystbeskyttelse, men som stadig spiller en rolle i kommunens overordnede klimaindsats.

Praktiske detaljer

For at deltage i mødet er det nødvendigt at tilmelde sig, og fristen for dette er i morgen, torsdag den 13. juni.

Der er plads til omkring 200 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Tilmelding kan ske via en onlineblanket på kommunens hjemmeside, eller man kan ringe til kommunens hovednummer for at blive skrevet op.

For dem, der ønsker at deltage i den guidede vandring, anbefales det at tage fornuftigt fodtøj på, da turen vil foregå ad stier med varieret underlag.

Selvom der vil være nogle siddepladser i hallen, vil det dog primært være ståpladser, der er til rådighed denne dag.

Modeller i Kongelunden

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i borgermødet, vil man senere kunne finde materialet, når det bliver gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Ligeledes vil også være muligt at finde informationstavlerne ved de forskellige digemodeller, som er opstillet i Kongelunden, og således selv læse om de forskellige løsningstyper på egen hånd.