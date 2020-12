Dragør Kommunes Handicappris

Årets pris gik til social- og sundhedsassistent

På FN’s internationale handicapdag, den 3. december, blev sløret løftet – Majbritt Tronøe, som til dagligt er social- og sundhedsassistent på Omsorgscenteret Enggården, var valgt til at modtage Dragør Kommunes Handicappris.

Prisen blev af hensyn til coranapandemien overrakt ved et lille arrangement på Dragør Rådhus.

Handicapprisen

Der blev fra Handicaprådets side meldt om fuld opbakning til, at det var Majbritt Tronøe, som skulle have årets handicappris og den store anerkendelse af hendes daglige virke. Og det var en overrasket, glad og rørt Majbritt Tronøe, der tog imod prisen, som består af en cirka 20 centimeter høj skulptur i bronze samt et kontant beløb på 5.000 kr. Skulpturen er skabt af kunstneren Flemming Brylle og forestiller et par hænder.

Formand for Handicaprådet, Jeanet Barth, og Nicolaj Bertel Riber, der ud over at være medlem af Handicaprådet også er formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, var enige og udmeldte fælles: »Stort til lykke til Majbritt med Dragør Kommunes Handicappris 2020. Prisen er så fortjent.«

Indstilling til prisen

Majbritt Tronøe er blevet indstillet til prisen af Neel de Vos Riis, der er datter til en borger med hjerneskade efter en hjerneblødning. Borgeren har boet på Omsorgscenteret Enggården siden maj 2019.

Neel de Vos Riis skrev blandt andet i sin motivation for indstillingen til handicapprisen: »Majbritt er et hjælpsomt og positivt menneske. Hun er altid i godt humør og spreder smil og glæde omkring sig. Hun er dygtig og ser de små ting. Blandt andet ved vi, at der altid er fyldt op med diverse ting inde på værelset, og der mangler aldrig noget. Hvis man spørger om noget, får man altid et dejligt og konstruktivt svar, og det er simpelthen så rart i en tid, hvor det hele er nyt og svært.«

Neel de Vos Riis skrev også: »Vi roser hende ofte, men vi synes, hun skal have en pris for hendes kæmpe indsats. Der er mange dygtige hjælpere på Enggården, men Majbritt har altid hjertet med, og vi holder så utrolig meget af hende.«

»Det er en fortælling, som går lige til hjertet,« lød det fra Jeanet Barth, der også fortalte, at Neel de Vos Riis’ indstilling havde rørt alle i Handicaprådet.

»Tak for det og tak for dig, Majbritt,« tilføjede formanden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, som deler Jeanet Barths begejstring: »Det er så dejligt at få at vide, at pårørende til mennesker, som har det svært, sætter så stor pris på medarbejdere ansat hos os. Jeg bliver rigtig glad og stolt,« sagde Nicolaj Bertel Riber.