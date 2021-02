Vi har modtaget:

Dragør Kommunes økonomi og evne til at overleve – del 1

Dragør Kommune er efter et par år med økonomiske udfordringer nu igen i smult vande. Derfor må den fortælling, enkelte borgere er kommet med på det seneste, nuanceres. Her tænker jeg blandt andet på debatten om Dragør Kommunes selvstændighed.

Kommunen er ikke i dyb krise eller på konkursens rand! Lad debatten føres på saglige argumenter og politiske holdninger frem for gamle historier.

Jeg vil i dette nummer af Dragør Nyt samt det næste sætte ord på nogle af de omstændigheder, vi som kommune har gennemgået de senere år, og dermed bidrage til mere balanceret tilgang til Dragør Kommunes evne til overlevelse på sigt.

I efteråret 2018 blev vi i kommunalbestyrelsen af den daværende direktion gjort opmærksom på, at Dragør Kommunes økonomi i tiden fremover var udfordret af to svært styrbare faktorer: det specialiserede handicapområde og den stigende andel af plejekrævende ældre i befolkningen. I øvrigt en tendens man kunne observere i de fleste af landets kommuner.

For Dragør Kommune betød det to år med særdeles vanskelige vilkår, da vi som lille kommune med en stor del af vores budget hægtet op på et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune ikke bare kan prioritere 100% af vores budget, som vi selv ønsker det.

Et merforbrug på disse områder – som er lovreguleret og derved ikke noget, man kan justere på – gjorde, at vi i kommunalbestyrelsen ved årsskiftet 2019/2020 stod med mere end 40 mio. kr. i merforbrug over den to år lange periode. Og selvfølgelig skal vores handicappede og ældre borgere modtage den hjælp, de er berettigede til!

Man kan altid debattere, hvilke løsninger vi skulle have gjort brug af for at dæmme op for dette før 2020.

I foråret 2020 stod vi dog i en situation, hvor vi skulle handle for at få økonomien ind på den rette kurs. Det blev for mit og også for kommunalbestyrelsens vedkommende til mange og lange forhandlinger om i første omgang en justering af det daværende års budget – og senere til et vedtaget budget for 2021, der skulle være med til at genoprette Dragør Kommunes økonomi. Dette vel at mærke med deltagelse af alle kommunalbestyrelsens partier – for første gang nogensinde i Dragør Kommunes historie.

Ud over en vedtagelse af et balanceret budget har vi i organisationen vedtaget nye procedurer for økonomistyring og håndtering af svært styrbare økonomiske områder såsom de førnævnte.

Det har betydet, at vi i løbet af 2020 sammen i kommunalbestyrelsen og direktionen i kommunen har vendt skuden.

Dragør Kommunes kassebeholdning er ved udgangen af 2020 på 46 mio. kr., hvilket lægger os pænt i midten af de danske kommuner. Og ud over dette viser de foreløbige tal for regnskabet, at der er budgetoverholdelse i 2020.

En stort tak til kommunalbestyrelsen og vores dygtige medarbejdere og ledere, der har kæmpet hårdt for at nå dette resultat.

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup

Borgmester