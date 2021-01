Vi har modtaget:

Dragør Kulturnat ønsker alle et godt nytår!

Ikke meget blev som forventet i 2020 – heller ikke Kulturnatten, desværre. Mange deltagere blandt foreninger, institutioner og erhvervsdrivende var langt med forberedelserne, da vi var nødsaget til at følge vores fornuft og aflyse. Det var virkelig en indre kamp imellem fornuft og følelse, men fornuften vandt som bekendt. Det var vi efterfølgende rigtig glade for, fordi smittetrykket steg, og Danmark blev igen lukket langsomt, men sikkert ned.

Mange af de planlagte ting havde jeg sammen med familien glædet mig meget til at opleve. Men nu har vi valgt at se fremad og glæde os til alt dét, der forhåbentligt venter os her i Dragør i 2021-sæsonen. Vaccinationerne er startet og det fornuftigt nok med vores mest udsatte borgere og sundhedssystemets frontpersonale som de første modtagere. Jeg håber virkelig, at så mange som muligt vil tage imod vaccinationstilbuddet, så vi atter kan ses og være sammen om alle de mange skønne begivenheder, Dragør-kalenderen byder på.

For så vidt angår Dragør Kulturnat, så er det allerede lagt ind i kalenderen – og som sædvanlig den anden fredag i september. Det vil sige, at datoen bliver fredag, den 10. september 2021.

Hos Dragør Kulturnat håber vi naturligvis, at de mange gode traditioner, der allerede nu er oparbejdet omkring kulturnatten vil fortsætte, samt at nye vil komme til, så vi kan fortsætte med at være en levende og dynamisk begivenhed, som mange ser frem til. Vi glæder os samtidig over nye handlende og caféer, der er kommet til, og jeg ved, at flere af dem er fyldt med gode idéer. Og vi glæder os også over, at mange af dem, der blev ærgerlige over, at kulturnatten måtte aflyses i 2020, har lovet at vende stærkt tilbage i år.

Men jeg opfordrer alle virksomheder, foreninger og private borgere til at gå aktivt ind i vores fælles kulturnat og byde ind med, hvad de har. Vi har brug for noget at samles om – noget, som understreger både vores unikke bys kultur og det unikke sammenhold, vi har her i Dragør. For det er netop vores særegne kultur, der binder os sammen, uanset om det er vores livlige caféliv, museer, kirker, skoler, foreninger, kunst, butiksliv, arkitektur o.m.a.

På vegne af Dragør Kulturnat vil jeg ønske alle et godt og trygt nyt år. Juleaften er nu ovre, og min bedste gave var – igen – at bo i Danmarks dejligste by!

Med de bedste nytårshilsner

Kim Dupont

Initiativtager og arrangør af Dragør Kulturnat