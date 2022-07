Kunstfestival på havnen

Grundet coronaepidemien måtte Dragør Kunstfestival aflyse sin årlige udstilling i 2020 – men i den kommende weekend vender festivalen tilbage, når arealet omkring lodstårnet både lørdag og søndag danner rammen for årets udgave af den traditionsrige udstilling.

I år vil hele 38 forskellige kunstnere vise deres værker for publikum i en bred vifte af forskellige former for kunst.

Det er 11. gang, arrangementet afholdes – idet den seneste udgave i 2019 markerede 10-års-jubilæumet for kunstfestivalen.

I år holdes der under kunstfestivalen åbent fra kl. 10–17 både lørdag og søndag.