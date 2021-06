Dragør mangler seniorboliger

Dragør SeniorBo arbejder målrettet på at etablere et eller flere bofællesskaber i Dragør for seniorer. Der er stor interesse blandt Dragørs borgere, men det kniber med politisk handlekraft

Af Birgit Buddegård

Drag-ør SeniorBo blev stiftet i september 2019 og har på knap to år fået 80 medlemmer, så interessen for bofællesskaber er stor.

Den samme tendens ser man over hele landet, hvor der mange steder bygges seniorboliger. Men altså endnu ikke i Dragør.

Dragør SeniorBo har netop afholdt en velbesøgt generalforsamling, og her kunne bestyrelsen i sin beretning fortælle, at man har søgt inspiration fra eksisterende bofællesskaber og deltaget i en stor ejendomskonference. Bestyrelsen har også deltaget i flere møder med arkitekter og investorer og har netop indgået et samarbejde med en erfaren ejendomsudvikler, der sammen med et professionelt rådgiverteam vil udvikle et plangrundlag i samarbejde med Dragør Kommune og Dragør SeniorBo.

Engvejsarealet

Dragør SeniorBo har god kontakt til kommunalbestyrelsens medlemmer og glæder sig over, at der i aftalepapiret for konstitueringen imellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og liste T specifikt er nævnt seniorboliger på engvejsarealet.