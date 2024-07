Dragør mangler støtte til unge med misbrug eller diagnoser

Unge med misbrug eller diagnoser får ringere hjælp i Dragør Kommune, end de samme unge gør i Tårnby

Af Rasmus Mark Pedersen



En nylig årsrapport fra Tårnby Kommune, som Dragør samarbejder med, har fremhævet, at der er et stigende behov for håndholdt støtte til unge, der enten er i et misbrug eller har diagnoser.

Tårnby Kommune har udviklet et system med såkaldte ungeguides til at håndtere dette behov – men deres system er ikke en del af det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner.

Derfor får unge fra Dragør ikke tilbud om denne hjælp, selvom Tårnby Kommune sørger for at hjælpe Dragørs unge på en række andre områder.

Tilbud i Tårnby

I årsrapporten bliver det bemærket, at der i Tårnby Kommune findes ungeguides, der yder målrettet støtte og vejledning til unge i kortere perioder.

I Dragør mangler der et tilsvarende tilbud. Det skaber et tomrum, hvor gruppen af unge ikke får den nødvendige hjælp og støtte.

Årsrapporten fra Tårnby Kommune, der er en del af delaftale 7 i det forpligtende samarbejde om ungeindsatser, blev præsenteret for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør i juni. Udvalget anbefalede afrapporteringen over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, som siden også godkendte den.

I årsrapporten fremhæver Tårnby Kommune behovet for at finde en løsning for disse unge i Dragør. Uden en sådan løsning risikerer Dragør at svigte en sårbar gruppe unge, som har brug for mere individuel og intensiv støtte, og dette, oplyser rapporten, kan få alvorlige konsekvenser for de unges fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Men umiddelbart fremgår der ikke af de kommunale referater, hvad Dragørs politikere vil gøre ved problemet.

Manglende psykologer

Ungecenteret i Tårnby leverer en bred vifte af ydelser til unge, herunder uddannelsesvejledning, beskæftigelsesindsatser og psykologisk rådgivning.

På Dragørs skoler vejleder Tårnby Kommune eleverne og hjælper dem med at finde den rette uddannelsesvej.

Statistikker fra 2023 viser, at mange unge fra Dragør fortsætter i 10. klasse, gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser efter folkeskolen.

Desuden tilbyder Tårnby Kommune støtte til unge mellem 15 og 24 år – herunder samtaleforløb med psykologer og hjælp til at komme i beskæftigelse.

I 2023 har psykologisk ungerådgivning gennemført 18 forløb med unge fra Dragør. Det er netop her, at ungeguides kunne være en hjælp for at give en mere personlig støtte til unge med særlige behov.

Faktisk blev der sidste år lavet tre forløb hos ungeguides for Dragør-borgere, selvom denne indsats ikke formelt er en del af samarbejdet mellem kommunerne. Det skete kun, fordi der i en periode på tre måneder ikke var en psykolog tilknyttet til Ungecentret i Tårnby. Psykologhjælp er en del af det forpligtende samarbejde.

I følge årsrapporten skulle Tårnby Kommune have ansat to psykologer pr. 1. marts i år.

Men hvis Dragørs borgere fremover skal have hjælp af ungeguides, skal der findes en politisk løsning inden for det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner.