Dragør Marked

Dragør Marked afholdes fra fredag den 9. til søndag den 11. juni. på marken ved Fælledvej 45–61.

Dragør Marked har siden 1999 givet mulighed for en festlig weekend for både byens borgere og de mange gæster, der kommer fra hele Sjælland.

Der vil igen i år være mange kræmmere, som kan tilgodese behovet for både nyt, gammelt og antikt samt andre spændende sager.

Endvidere vil der være koncerter i både det irske telt, med optrædener af autentiske irske grupper, og i det store dansetelt, hvor det er Stig Rossen med Bamses musik og Johnny Hansen med Kandis, der spiller op henholdsvis fredag og lørdag aften.

Der er også sørget for underholdning til børnefamilierne; om lørdagen ved isbjørnen Frede Frost – og om søndagen ved Dino Ranch, der er kendt fra fjernsynet.

I markedets mange madboder vil det være muligt både at få stillet sult og tørst samt – for dem, der »trænger« – at få noget til den søde tand. Og i det store tivoliland vil der være forlystelser til alle aldersgrupper.

Markedet har åbent fredag og lørdag kl. 10–23.30 samt søndag kl. 10–18.

Gratis adgang. Se mere i annoncen på side 3 og på www.dragormarked.dk