Dragør Museum

Den unge kustode

Museet blev behørigt indviet, og tingene kom i et roligere gænge.

Taarnby var en knag til at snakke med de gamle koner om deres skibsmodeller, og andet der kunne have interesse for et museum. En dag kom han med en stor bog under armen. Den havde han vist fundet i en dynge murbrokker og andet ombygningsaffald oppe på en af pladserne i byen. Bogen viste sig, at være en uhyre sjælden, gammel hollandsk søkortssamling, og den er nu et af museets klenodier.

Som kustode var Taarnby også uovertruffen. Han havde en historie på hånden til næsten alt, hvad der fandtes af maritimt i samlingen. Bare jeg havde hørt nogle af dem, men de var sikkert ikke alle beregnet for en 12-års drengs øren. De mandlige gæster lo nemlig altid højlydt, og deres koner fnisede uartigt, når skipperen fortalte.

En ulempe for Taarnby var, at museets åbningstid om søndagen faldt sammen med hans kro-tid. Denne gene var der råd for. Han forfremmede lige så stille mig til kustode, og så dampede skipperen af på kroen. Heldigvis kunne jeg fortælle de besøgende lidt om de udstillede genstande, og det indbragte mig en masse drikkepenge. Mange søndage tjente jeg mere, end museet gjorde. Dette holdt jeg klogeligt min kæft med.

Ikke mange besøgende

Det første år på havnepladsen var det stort, hvis der på en søndag kom mellem 10 og 20 gæster. En enkelt søndag var jeg helt oppe på 23, men da kom købmand Jans også listende. Denne sad gerne ovre i et vindue og holdt selvbestaltet overopsyn. Han var nok blevet bange for, at jeg ikke kunde give byttepenge rigtigt igen på en tier.

En dag fik jeg en hel krone af et selskab. Det så han, og forlangte, at den skulle lægges i blokbøssen. Taarnby tog med det samme mit parti, og betroede købmanden, at det var et museum og ikke en høkerhandel, så det der skete hernede, skulle vi nok selv passe. Jeg hørte ham også sige til købmanden, at når drengen havde fået en krone, så havde han også fortjent den.

Som før sagt gik det sløjt med besøget. For at stimulere dette fandt ingeniør Aage Olsen på, at min moder, som kendte forfatteren og journalisten Carl Muusmann, skulle invitere denne til middag en søndag og derefter få ham til at skrive en artikel i en af søndagsaviserne om museet. Dette vilde Muusmann gerne, og efter en middag med diverse vine gik vi derover. Taarnby og Muusmann blev perlevenner med det samme. »Det er synd,« hørte jeg Muusmann sige til Taarnby, »men vi kan s’gu ikke skrive alle Deres pragtfulde historier, for så kommer jeg i en alvorlig konflikt men sædeligheden.« Da vi nåede til bytrommen, spurgte forfatteren, hvor den kom fra. Ud over at den havde været bytromme, vidste ingen noget om den. »Det er da noget sludder,« sagde Muusmann, »den har Fa’neme været med Tordenskjold i Dynekilen, og det kunne han dér for den sags skyld også have været,« og pegede med en tommelfinger bagud over skulderen, med et blink i øjet, på Taarnby. Artiklen kom allerede næste søndag og titlen lød: »Tordenskjolds tromme fra Dynekilen og Jan Eyberts skipperstue.« En titel, der var en af hans den gang så kendte cirkusromaner værdig.

Ballade på museet

Et eller andet sted havde museet fået nogle amagerdragter. Man anskaffede derefter nogle menneskestore dukker, og en amagerkone af købmand Jans familie skulle nu pynte dem. Da dette var gjort, løftede Taarnby i skørterne på den ene af dukkerne. Den gamle kone blev meget forarget og sagde til ham, at han ikke havde forbedret sig et spor på sine gamle dage. Hun slog med nakken og gik i vrede. Taarnby grinede højt og sagde noget om, at det måtte være skrubkedeligt at være ung mand nu til dags, for pigerne havde for lidt tøj på. Der var ikke alle de interessante skørter at rage i mere.

En gang havde doktoren eller et andet bestyrelsesmedlem fundet på, at tegneren Arildskov (ham med julekortslandskabsbillederne), der i en overgang huserede i Dragør, skulle tegne nogle af skibsmodellerne. Jeg kunne straks se, at det mishagede Taarnby. Han lignede et optrækkende tropisk uvejr. Tegneren blev ikke desto mindre anbragt med modellen af en bark. Hvis blikke kunne dræbe, havde Arildskov aldrig nået at få slået en eneste streg. Værket skred imidlertid fremad, men pludselig slog lynet ned. Det var, da tegneren fastgjorde vanter og stag på rånokkene af barken. Taarnby snuppede tegningen og slog et stort kryds med blåkridt over den, og så smed han Arildskov ud af museet med et par mindre høviske bemærkninger om skræddere og skomagere til søs.

Blandt skibsmodeller

Der var ting på museet, der særlig talte til en drengs fantasi. Blandt andet var der modellen af en slup. Den var ikke større, end at den blev styret med en rorspind. Tænk, med dette fartøj, der næppe lastede mere end ca. 30 tons, var der en dragørskipper, der var sejlet til Brasilien efter en last kaffe en gang i attenhundredeførst. Tilligemed var det vist også den eneste kaffe, der kan til Danmark det år. Til belønning blev han udnævnt til fører på Danmarks første fyrskib, der var stationeret på Læsø Trindel.

En dag kom den pensionerede lods Svane med modellen af et vikingeskib. Han sagde at dette manglede museet, og nu havde han bygget Danmarks fineste model af et sådant. Skibet var også yderst elegant og komfortabelt lavet. Det havde kontorflag og rigtigt dæk med det fineste skylight i. Der var nogle stykker, der hostede diskret, og der var en, der skyndte sig op i kroen for at få grinet af.

Galionsfiguren

Den på museet stående galionsfigur har intet med Dragør at gøre. Den blev hentet hjem fra Skagen, hvor den i mange år havde været opstillet i balsalen på Skagens Hotel sammen med en hel del andre figurer. Dens historie kendes ikke. Derimod snakkede man endnu for få år siden rundt i krogene om den overmåde fugtige og stormfulde rejse den havde – ikke fra Skagen med skib til Havnegade – men fra Havnegade og til Dragør via diverse værtshusanløb. Det tog efter sigende en hel dag at nå hjem til museet med den. Selv for en erfaren mand som maskinmester og vognmand Robert Hansen, der sørgede for transporten, var det ved at blive lidt problematisk. Pensioneret lods Niels Jans ville vist til sidst have figuren med ind i forlystelsesetablissementet »Hollænderbyen« for at danse med den. Flyveren og Taarnby var selvfølgelig også med, så det har bestemt ikke været nogen kedelig tur.

Taarnby var meget dygtig til at lave skibsmodeller. Det var fantastisk at se ham sidde med sine af gigt stive fingre, der var så tykke og uformelige som pølser, og håndtere de fineste småting og sytråde.

Ingeniør Olsen var også dygtig til at lave modeller. Det vidner de fem–seks skibe på museet om, som han har lavet gennem årene. Da han begyndte at ryste på hænderne, måtte han opgive.