Dragør Musik- og Kulturskole fejrer 50 år

Dragør Musik- og Kulturskole fejrer sit 50-års-jubilæum med en udendørs koncert ved Det Gamle Værft på Dragør Havn.

Arrangementet finder sted lørdag den 1. juni fra kl. 12–14 og er åbent for alle.

Efter halvanden måneds intensiv planlægning er alle detaljer nu på plads. Elever, forældre, lærere og lydteknikere har arbejdet hårdt for at skabe en mindeværdig dag for skolen og de lokale blandt publikum.

Programmet byder på et bredt udvalg af musik, fremført af skolens talentfulde elever.

Gratis adgang.

Bands fra Dragør Musik- og Kulturskole var blandt deltagerne på sidste års event Musik op det gamle værft i Dragør. Arkivfoto: TorbenStender.

TM