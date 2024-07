Dragør Nyt får støtte til innovation

Avisen, du her læser, står til at modtage knap 3,3 millioner kroner over de næste tre år i støtte fra staten til udvikling. Målet er, at avisen skal udvikles og overleve på længere sigt

En del af statens midler til mediestøtte går til en såkaldt innovationspulje. Det sker, fordi politikerne mener, at medierne udgør en vigtig del af demokratiet her i landet, og derfor er det vigtigt at udvikle og fremtidssikre landets medier.

Langt den største mediestøtte i Danmark går til DR, dertil er der understøttelse af TV 2s regionale stationer samt større millionbeløb til hovedsageligt de skrevne aviser. Støtten gives primært til redaktionelt arbejde – jo flere journalister, jo mere støtte.

Og så er der innovationspuljen, som Dragør Nyt for første gang har søgt. Pengene herfra skal bruges til udvikling af avisen over de næste tre år.

Formålet er at sikre avisens økonomiske bæredygtighed gennem investeringer i journalistik, markedsføring og distribution. Støtten udgør 40% af de omkostninger, projektet forventes at løbe op i.

Uholdbar økonomi

Som vi også har fortalt til fagbladet Journalisten og flere andre medier, så har økonomien været udfordret for branchen og for Dragør Nyt de sidste mange år.

Derfor har ejer og chefredaktør Henrik Askø Stark reelt set stået over for et temmelig konkret valg: At afvikle avisen og sige tak for nu – eller at finde en vej frem for Dragør Nyt i fremtidens medielandskab.

Projektet, som har fundet støtte fra innovationspuljen, har til hensigt over tre år at gøre Dragør Nyt til et endnu bedre og endnu mere vedkommende medie i lokalsamfundet – og samtidig sikre en sund forretning bag.

Det har resulteret i 18 konkrete projekter, der vil forsøges realiseret med henblik på at nå disse mål.

Med 67 år på bagen – og en fantastisk opbakning fra avisens læsere, som vi løbende oplever, og som blev bekræftet til fulde i vores læserundersøgelse fra i år – er det målet at sikre, at Dragør Kommune ikke bliver en nyhedsørken, hvor borgerne ikke kan finde journalistik om, hvad der sker i deres kommune.

Net og papir hånd i hånd

Investeringerne fokuserer på forbedring af både den trykte ugeavis og udviklingen af et mere levende onlineunivers, der omfatter blandt andet hjemmeside, sociale medier og nyhedsbreve.

Fra redaktionens side håber vi, at læserne allerede har kunnet se, at der er opgraderet kraftigt på journalistikken det seneste år – og et af hovedformålene med projektet er at skabe endnu mere og bedre journalistik.

Samtidigt er det vigtigt at pointere, at der ingen planer er om at indføre betalingsløsninger for at kunne tilgå avisens indhold.

Målet er at finde en forretningsmodel, der er gratis for læserne. Og vi ser det som et kvalitetsstempel i sig selv, at man rent faktisk ønsker at læse Dragør Nyt.

I projektet indgår imidlertid andre mulige måder, hvor lokalbefolkningen kan være med til at støtte op om avisens fremtid.

Et af målene i projektet er også at skabe en bedre distribution, end den, vi har i dag – både af den trykte avis og af det digitale indhold.

Stor tak

Blandt elementerne i projektansøgningen er de mange svar, som vi modtog i den læserundersøgelse, der blev gennemført i foråret.

Det har været meget brugbare svar, som også viser, at vi har en meget trofast, kritisk og kærlig læserskare. Det sætter vi stor pris på – tak for det.

Undersøgelsen viste os også, at der er et fundament for at udgive en lokalavis i Dragør samt at bygge den fremtidige forretning på. Det har Medienævnet, som vurderer ansøgningerne ud fra, om de er realistiske at gennemføre, således også ment.

Nu begynder så et kæmpe arbejde for at bringe Dragør Nyt smuldt ind i en omskiftelig fremtid, som er umådelig svær at forudsige – i særdeleshed på medieområdet.

Vi er virkelig glade for den store tillid og opbakning, vi har fået indtil nu – og ser frem til snart at fortælle mere om de konkrete planer.