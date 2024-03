Dragør Nyt har fortsat brug for din hjælp

Stort tak til alle jer, der allerede har deltaget i Dragør Nyts store læserundersøgelse. Vi er meget taknemmelige for, at I deler jeres synspunkter med os og på den måde kan være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan udgive en lokalavis i Dragør.

Undersøgelsen fortsætter, og hvis du endnu ikke har besøgt den og givet din mening til kende, så håber vi meget, at du vil overveje det. Hvis du oplever problemer f.eks. af teknisk art, så må du meget gerne kontakte os over mail eller telefon.

Nogle læsere har fortalt os, at de finder undersøgelsen ret lang – og det er vi klar over. Det er en stor opgave at tage en traditionsrig »institution« i et lokalsamfund såsom en 65 år gammel avis op til revision og finde løsninger til, hvordan vi bringer den ind i fremtiden.

Med venlig hilsen

Henrik Askø Stark

Dragør Nyt