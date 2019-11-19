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Dragør Nyt nr. 47
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Dragør Nyt
Søndre Tangvej 22
2791 Dragør
32 53 08 67
redaktion@dragoer-nyt.dk
Kontortid:
Kl. 9–16 mandag, torsdag og fredag
Kl. 9–13 tirsdag og onsdag
Lørdag lukket
Udgivere og ansvarshavende redaktører
Helle Rybner
Henrik Askø Stark
Journalist
Birgit Buddegård
birgitb@tdcadsl.dk
Sats og repro
Starco Grafisk
Søndre Tangvej 22
2791 Dragør
32 53 19 99
avisen@starco.dk
Offsettryk
OTM Avistryk
Ikast
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