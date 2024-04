Dragør Nyt overtager Amagernyt.dk

Borgerne på Amager får fremover flere nyheder og større fællesskab på tværs af kommunegrænserne

I dag den 1. april 2024 overtager Dragør Nyt medierne AmagerNyt.dk og DragørNyhederne.dk og tilhørende Facebook-sider.

Overtagelsen sker i forbindelse med, at de hidtidige ejere ønsker at fokusere deres forretninger på Bornholm.

Den nye ejer er glad for at kunne videreføre både nyhedssites og fællesskaber, fordi det giver et bedre tilbud til læsere og annoncører.

»Dragør Nyts vision er at sikre, at kommunens borgere også i fremtiden har et medie, der binder alle dele af det lokale samfund sammen. Derfor var det en relativ nem beslutning, da Dragør Nyt for kort tid siden blev præsenteret for ideen om at overtage de digitale medier AmagerNyt.dk og DragørNyhederne.dk. Deres styrker passer særdeles godt til Dragør Nyts visioner og planer for den nære fremtid,« forklarer Henrik Stark, der er ejer af og chefredaktør på Dragør Nyt.

Han ser klare synergieffekter mellem Dragør Nyt og de nye medier.

»Gennem overtagelsen kombineres Dragør Nyts utrolig stærke forankring i lokalsamfundet med den direkte kontakt til medlemmerne i lokalområdets suverænt største gruppe på sociale medier. Dragør er omgivet af vand på tre sider – og det øvrige Amager på den fjerde. Med AmagerNyt.dk får vi et redskab til at bringe kvalitetsjournalistik til Dragørs naboområder, og avisens mange loyale annoncører får helt nye muligheder for at tiltrække nye kundegrupper,« fortæller Henrik Askø Stark.

Flemming Falk Hansen, der hidtil har været udgiver af Amagernyt, er glad for, at det er lykkedes at finde en lokal køber.

»Med salget af onlineavisen AmagerNyt.dk til Dragør Nyt er jeg overbevist om, at det gratis, lokale medie vil blive videreført bedst muligt,« forklarer han.

Han har tidligere været medejer af en række københavnske lokalaviser - blandt andet Amager Bladet, der nu hedder AmagerLiv og udgives af JyskFynske Medier.

I dag er Flemming Falk Hansen dels medejer af filmselskabet Hyæne Film og er tillige involveret i forskellig medievirksomhed på Bornholm, hvor han også udgiver den lokale online-avis BornholmNyt.dk

»Dragør og resten af Amager er et spændende sted at lave medie – især i disse år, hvor branchen er under stor udvikling. Men jeg har også vurderet, at det kræver en virkelig stor indsats at være med i forreste linje – især med hensyn til annoncemængde. Jeg har derfor valgt at koncentrere min udgivervirksomhed på Bornholm. Men både redaktør Finn Edvard og jeg har haft glæde af at udgive, skrive og redigere AmagerNyt.dk, der nu fortsætter under ejerskab af Dragør Nyt. Og jeg er sikker på, at det er det helt rigtige sted, at vores onlineavis i fremtiden udkommer fra,« slutter Flemming Falk Hansen.

Dragør Nyt har planer om at fortsætte medierne i deres nuværende form med et væsentligt forøget journalistisk indhold fremover, og dertil stærkere udbredelse af avisens artikler gennem Facebook-siderne, så borgerne i Dragør får endnu bedre adgang til relevant lokal journalistik.

Samtidig får annoncørerne i Dragør Nyt nye muligheder online for at komme i kontakt med kunder længere inde på Amager.