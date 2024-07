Dragør Nyt viderefører Dragør News

For at sikre den fortsatte eksistens af Dragør News har flertalsejer Trine Skov valgt at overdrage hjemmeside og Facebook-side til Dragør Nyt.

Af Rasmus Mark Pedersen

For et års tid siden dukkede en ny spiller op i Dragørs medielandskab: dragørnews.dk

Her lancerede Vikings Media ApS under navnet Dragør Mediehus en hjemmeside med tilhørende Facebook-side med lokale historier og annoncer.

I dag kan vi fortælle, at Dragør Nyt har lavet en aftale med Vikings Media ApS’ flertalsejer og tidligere direktør, Trine Skov, om at videreføre både hjemmeside og Facebook-side.

“Jeg har brugt det sidste år på at skabe et fællesskab til Dragørs bedste, hvor borgere og annoncører har kunnet møde hinanden. Jeg er stolt over, hvad jeg har fået bygget op, men jeg må også erkende, at jeg ikke kan fortsætte,” fortæller Trine Skov.

Overdragelsen sker efter en uoverensstemmelse mellem flertals- og mindretalsejeren i Vikings Media, som har gjort, at Trine Skov har set sig nødsaget til at fratræde som direktør:

“Da jeg opdagede, at der måske ikke var anden vej tilbage end at forlade det selskab, jeg selv har bygget op, så var det vigtigt for mig, at det arbejde, jeg har lavet, ikke går spildt. Derfor er jeg meget glad for, at Dragør Nyt har sagt ja til at føre mit arbejde videre, så det indhold, vi har lavet i samarbejde med borgere og annoncører, ikke går tabt,” tilføjer hun.

Dragør Nyt vil sørge for, at hjemmesiden forbliver online, og at Facebook-siden stadig bliver modereret. På sigt skal der laves en varig plan for, hvordan Dragørs borgere bedst kan serviceres.

“Vi blev både overraskede og meget beærede over, at Trine Skov valgte at kontakte os, da hun havde brug for en løsning for at videreføre Dragør News. Selvom vi i princippet har været konkurrenter, så har vi løbende haft en god dialog med hinanden, og jeg har den største respekt for det, som Trine med meget få midler har kunnet bygge op,” fortæller chefredaktør Henrik Askø Stark.

Der er ingen økonomi i overdragelsen af dragørnews.dk og Facebook-gruppen Dragør News, og Trine Skov tog valget efter grundige overvejelser:

“Jeg skal et andet sted hen i mit arbejdsliv, men det har altid været min hensigt, at Dragør News på et tidspunkt skulle sammenlægges med noget større for at styrke det lokale medielandskab. Dragør manglede noget digitalisering, som vi kom med fra Dragør News, og det har været vigtigt for mig, at dette arbejde bliver ført videre af nogen, der virkelig arbejder for det bedste for Dragørs borgere. Gennem vores løbende snakke har jeg fundet ud af, at Dragør Nyt er den bedste løsning,” forklarer hun.

Overdragelsen har ingen sammenhæng med sidste uges nyhed om, at Dragør Nyt skal igennem et tre-årigt udviklingsprojekt for igen at blive rentabelt.

“Det er et rent tilfælde, at det hele lige falder sammen. Og havde du spurgt mig for en måned siden, så anede jeg ikke, at vi i dag skulle stå med Dragør News som arbejdsopgave også. Men jeg er glad for tilliden, og vi vil gøre vores bedste for at gøre den ære,” siger Henrik Askø Stark.

Overdragelsen er sket, og Dragør Nyt vil hurtigst muligt få opdateret siderne, så det tydeligt fremgår, hvem der administrerer dem.