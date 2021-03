Vi har modtaget:

Dragør på fonds-støtte?

Åbner »UNESCO-verdensarv« virkelig pengekassen på vid gab hos fonde i Danmark og EU? Fondsstøtte er nemlig en stor drøm og et lokkende argument for UNESCO-tilhængerne, der håber, at kommunens pengekasse toppes op med store millionbeløb. Det lyder forjættende, men er ikke helt så simpelt.

Fondsstøtte er ikke bare en check, der kommer med posten. Fonde vil have medindflydelse. Meget ofte gives støtten som et tilskud, hvor kommunen også skal medfinansiere.

Fonde bidrager som hovedregel kun til etablering – ikke til driftsudgifter. Det er kommunens eget ansvar. Og der er betingelser med, blandt andet krav til »kvalitet« og arkitektkonkurrencer m.v. Så det er ikke en gratis omgang.

Drømmene går p.t. på et UNESCO-besøgscenter, parkeringskælder, havneanlæg, kystbeskyttelsen m.v. Et vandland, måske?

Logikken er, at først skal vi være verdensarv. Derefter trækker vi endnu flere turister til. Så kan vi i løbet af nogle år – måske, måske – håbe på at få fondsmidler til projekter, der sandsynligvis vil gøre Dragør endnu mere attraktiv.

En noget tvivlsom og usikker byttehandel. Er det ikke en meget stor satsning på vegne af Dragørs beboere?

I det oplæg til UNESCO-verdensarv, der blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i 2016, blev det lovet, at der kun var tale om beskedne udgifter for kommunen, der naturligvis blev opvejet af store fordele. Et notat fra forvaltninger taler dog nu om udgifter for mindst 1 mio. kr. pr. år. Desuden kommer der flere udgifter til at udvide og vedligeholde turistfaciliteterne, parkeringsarealer m.v. – og endelig økonomisk involvering i fondsstøttede projekter.

Vi bliver stillet i udsigt, at kommunen gennem en ny turismestrategi kan styre den voksende turisme, og turistforeningen lover bæredygtighed og kvalitetsturisme. Strategien lader vente på sig. Visioner, strategier og mål er lette at få ned på papir, vanskeligere at gennemføre. Der mangler, trods gentagne spørgsmål, stadig svar på, hvad præcis midlerne skal være.

Turisterne er glade for Dragør og kommer tilbage. Markedsføring af Dragør som »UNESCO-verdensarv« er dog benzin på bålet, der kan gøre det nu nogenlunde tålelige til utåleligt for mange af beboerne i det gamle Dragør.

Dragør er en af de mest velholdte byer i Danmark. Det kan vi sagtens være stolte af uden at blive verdensarv. Byens kvaliteter forsvinder jo ikke.

Fordelene ved UNESCO-projektet virker luftige og usikre, og bivirkningerne er simpelthen for store.

Brug kommunernes høring. Din mening er vigtig.

Med venlig hilsen

Theis Jans