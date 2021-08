Dragør Revyen indtager fortet

Hvis man er til grin, fest og højt humør, så kan man godt begynde at glæde sig til november måned, for der vil Dragør Revyen nemlig endnu en gang indtage Dragør Fort med deres store smil, musikalske indslag og skarpe sketches om alt det, der sker i Dragør.

Man kan være med

Dragør Revyen holder opstartsmøde på Dragør Fort på tirsdag, den 10. august, kl. 19.30. Mødet er for alle, der kunne have lyst til at være med på den ene eller anden måde.

»Dragør Revyen er et fællesskab, hvor vi har det sjovt og lærer hinanden at kende, mens vi laver revyen. Du kan være med, uanset om du kan sy kostumer, skrive tekster, hjælpe med at bygge scenen op, lave pr-arbejde, spille skuespil eller noget helt andet. Alle er velkomne i Dragør Revyen,« fortæller Susanne Grønbech, der er formand for Revyforeningen.

Julestemning og godt humør

Dragør Revyen 2021 har premiere torsdag den 5. november og spiller frem til og med fredag den 27. november.

»Tidspunktet giver naturligvis anledning til, at der kan snige sig lidt julestemning ind i revyen. Og det er ingen tilfældighed,« fortæller Susanne Grønbech, som forsætter: »Vi håber, at vi kan lave nogle gode fester med revy, julefrokoststemning og gang i baren og dansegulvet efterfølgende. Hvem ved, måske har nogle af de lokale virksomheder lyst til en lidt anderledes julefrokost i år?«