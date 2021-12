Dragør Revyen siger farvel for i år

I lørdags, den 27. november, blev der skålet for sidste spilledag i Drag­ør Revyen i denne omgang – og sagt på gensyn i 2022.

I den forgangne weekend blev punktummet sat for Dragør Revyen 2021.

Sidste forestilling blev spillet lørdag aften foran en flok festglade publikummer. Da den sidste sang var sunget, den sidste sketch leveret, og den sidste fadøl skænket, var der en glad, men vemodig stemning – især blandt de unge skuespiltalenter, der de sidste par måneder havde brugt al deres fritid på revyen.

»Jeg kunne godt have taget ti forestillinger mere,« fortalte skuespiller Mathias Andersen efter forestillingen, mens skuespillerkollegaen Emilie Bjørn Kilting med et glimt i øjet tilføjede: »Men det er nu også lidt dejligt at få sine aftener tilbage.«

Revy i skyggen af corona

Generelt har Dragør Revyen 2021 oplevet stor lokal opbakning, men man har godt kunnet mærke, at der i Dragør har været en vis forsigtighed på grund af coronasmitten.

»Billetsalget var lidt længe om at komme i gang, og vi har oplevet flere, som måtte aflyse på grund af corona, eller som alligevel ikke havde mod på at møde op. Det er selvfølgelig altid sjovere at spille for fulde huse, men vi har naturligvis fuld forståelse for situationen,« oplyser Dragør Revyens formand, Susanne Grønbech.

Tak for støtten

Trods forsigtighed har revyen oplevelsen af en kæmpe opbakning fra lokalsamfundet. Både det lokale erhvervsliv, frivillige og gæster har været rigtig gode til at bakke revyen op, fortæller en glad og stolt revyformand, som gerne her i avisens spalter vil sende sin og det øvrige team bag revyens tak:

»Vil vi gerne sige en stor tak til alle, der har støttet op: Sponsorer, der har støttet os økonomisk, frivillige, der har arbejdet hårdt, gæster, der har mødt op og taget del i revyglæden, og sidst men ikke mindst de butikker, der har haft vores plakater hængt op i vinduerne. Vi er meget stolte og beærede over, at I er med til at holde den næsten 100 år gamle revytradition i live,« lyder takken fra holdet via Susanne Grønbech.