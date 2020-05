Dragør Revyen udsættes

Covid-19 har aflyst revyer over hele landet, og Dragør Revyens bestyrelse har nu også valgt at udsætte Dragør Revyen til efteråret 2021.

»Det var ikke lige sådan, vi havde håbet, det skulle blive.« Ordene er Susanne Lindø Grønbechs. Som revyelsker og formand for Dragør Revyens bestyrelse ærgrer hun sig over, at den nyligt genopstandne lokalrevy nu må udsættes til næste år. »Men det er det eneste ansvarlige at gøre. Revyer over hele landet bliver aflyst lige nu,« lyder formandens fortsættelse.

Dragør Revyen havde ellers lige rejst sig i 2019 efter at have været nedlagt i 2018. Derfor gør det da også ekstra ondt på Dragør Revyens bestyrelse at måtte aflyse. »Vi havde sådan glædet os til i år. Sidste år kæmpede vi med at komme på benene, men det lykkedes på grund af den store lokale opbakning, så vi så virkelig frem til at kunne vende stærkt tilbage i 2020,« fortæller Susanne Lindø Grønbech.

Dragør Revyen gennemfører dog årets generalforsamling, hvor revyens støtter kan mødes og planlægge Dragørr Revyen 2021 samt årets sociale arrangementer. Datoen for denne generalforsamling er tirsdag den 9. juni. Hvorvidt det vil være muligt at mødes personligt, kan kun tiden vise. Men Susanne Lindø Grønbech håber, at mange får lov til at møde op og vise deres støtte til den lokale revy.

»Dragør Revyen er med til at fortælle historien om, hvem vi er i Dragør. Den historie vil vi gerne kunne blive ved med at fortælle, for det skaber sammenhold. Derfor håber jeg og resten af bestyrelsen, at mange vil møde op til generalforsamlingen« lyder formandens afsluttende bemærkning.