Dragør som UNESCO-by

Dragør Rotary Klub inviterer torsdag den 26. august kl. 18.30 til oplæg om UNESCO på Dragør Strandhotel.

Det kan være sin sag at finde rundt i debatten om Dragørs eventuelle optaglese på listen over verdensarv under UNESCO. Der er sagt og skrevet meget om fordele, ulemper, fakta og økonomi. Det hele vil blive gennemgået i oplæg fra Niels-Knud Liebgott.

Oplægsholderen, som bor i Dragør, er dansk historiker, tidligere museumsinspektør ved Nationalmuseet, har udført arkæologiske undersøgelser af middelalderlige handelspladser i Danmark, har skrevet bøger om blandt andet dansk middelalderarkæologi og har været direktør for De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot samt kammerherre.

Mødet indledes med spisning og varer til kl. 20.

Alle er velkommen til mødet, men man skal tilmelde sig til Susanne Grønbech på telefon 40 33 05 55 eller e-mail sl@groenbech.com – her kan interesserede også få mere at vide om Dragør Rotary Klub

Deltagergebyr.